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Lolly Talk出席周年晚宴否認最後一次8人合體 夾到檔期就現身：等大家邀請

影視圈
更新時間：21:45 2026-06-18 HKT
發佈時間：21:45 2026-06-18 HKT

8人女團Lolly Talk曾美欣（MeiMei）、吳倩怡（Sinnie）、劉綺婷（Yanny）、黃詠霖（阿蛋）、鄭芷淇（Elka）、陳紀澄（Tania）、黃敏蕎（阿妹）和郭曉妍（Ah Yo），今晚齊人合體出席一個周年晚宴，擔任表演嘉賓落力跳唱唱足三首歌炒熱氣氛。8女在演出後受訪，否認最後一次8位成員現身，談到上次合體已是2月，而為了今晚演出，事前齊合體準備了幾天，問即是會繼續合體？她們表示一定有機會，夾到檔期就會出來，就等大家邀請。

Elka與阿妹認簽約新公司

各成員亦透露各自新動向，她們暫時分道揚鑣發展，傳言已簽約新公司的Elka和阿妹，承認簽約同一間公司，不影響Lolly Talk 8人活動，而個人的工作亦已有安排，阿妹將參演舞台劇，問可想其他成員簽公司做同門？她說：「當然想呀，歡迎其他成員，但適合我的又未必適合她們。」

阿蛋堅持自資出歌

阿蛋將繼續以自資歌手發展，將推出第二首新歌，問不簽約公司？她覺得個人發展更自由或更適合自己。而Sinnie表示早前有孖阿蛋一齊出騷時已搶先聽對方的新歌，而自己則繼續以樂隊晚安莉莉發展，稍後為組合Per se擔任演唱會嘉賓。至於Mei Mei、Yanny、阿Yo和Tania透露正在跟一個團隊合作，會有新方向，問繼續合作的前提，是可以讓她們8人活動？她們表示當然，亦希望繼續以8人姿態活動。

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