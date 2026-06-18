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譚詠麟首爆巡演秘史 去年澳門站驚見三代同堂粉絲 公開尋人約飲茶：憑相片證明就得

影視圈
更新時間：21:15 2026-06-18 HKT
發佈時間：21:15 2026-06-18 HKT

譚詠麟（校長）將於9月舉行《譚詠麟與您《刻骨銘心》世界巡迴演唱會—終極篇》，雖然近日忙於做演唱會籌備工作，但為了讓歌迷更了解背後的心血、歌曲製作流程及重溫令人刻骨銘心的金曲，他特別製作了新一輯訪談節目《我的生命我的愛》，並由著名DJ陳海琪擔任主持。節目第4集將於6月19日晚上6時，在譚詠麟官方YouTube頻道播出，內容同樣精彩。

演唱會成為刻骨銘心經歷

校長在第4集繼續邀請了合作團隊做嘉賓，繼有「藝能集團」董事總經理葉偉忠、有「演唱會之父」之稱、亦是次今次巡演的監製陳永鎬、著名排舞師Sunny Wong，以及「歐洲坊」行政總裁邱子傑，大談多年來製作演唱會的點滴及感受。陳海琪形容校長影響跨世紀的流行文化，葉偉忠相當認同，認為校長影響很多人的生活和價值觀，因此是次演唱會以「刻骨銘心」為主題，希望將歌迷跟校長不同交往的感覺放進去，令這次演唱會成為他們刻骨銘心經歷。

譚詠麟被歌迷感動到眼濕濕

葉偉忠還分享了一段刻骨銘心經歷，就是去年（2025）在《譚詠麟經典傳奇巡迴演唱會》澳洲悉尼站慶功宴上，遇到一個11歲的小歌迷，「當時已是凌晨1時，佢拎住張海報喺後門等簽名，可惜佢話冇錢買飛睇呢個演唱會，但證明校長嘅音樂係跨年代跨地域。」校長被這個悉尼小歌迷的經歷感動到眼濕濕，再講到自己多年來感染到不同年代的歌迷，他直言最想就是帶出堅毅的訊息給歌迷，說着說着終忍不住灑淚。而Sunny Wong就大讚校長就算是巨星，但從來沒架子，「佢從來都唔會發脾氣，好照顧台前幕後，令我好佩服同敬重。」

譚詠麟公開呼籲尋人約飲茶

校長被歌迷感動不止於此，還有去年12月12日在《譚詠麟經典傳奇巡迴演唱會》澳門站發現疑似三代同堂歌迷一同觀賞他演出，校長看到這張背影照片後，感到既溫馨又感動，決定尋找這3位歌迷，跟他們一齊飲茶歡聚一番。校長公開呼籲若是當事人，可以憑當日演唱會門票；在現場正面照片；或當日相同造型照片，以證明為當事人，將證明電郵到「[email protected]」，並留下聯絡電話，校長會邀請專人跟他們聯絡。
 

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