陳曉東紅館騷明晚開鑼視察舞台興奮拍片 發掘新星Gordon Flanders同台合唱

陳曉東明天就要舉行紅館演唱會，前日開始搭建舞台，東東到場視察立刻拍片記錄，片中他興奮表示：「入台啦！」上星期東東為雲頂巡演做媒體訪問，透露找來來自大馬的張與辰做特別嘉賓，令人期待香港騷是否也有特別嘉賓？

陳曉東IG無意發現新聲

今次香港演唱會，東東找來新晉創作歌手「Gordon Flanders」做表演嘉賓。東東一次看鄭秀文（Sammi）的ig社交網，聽到Sammi用《冬天一個遊》這首歌做背景音樂，覺得好好聽，於是查找原唱得知是Gordon Flanders，之後宣傳演唱會時上「Music Panda」節目要選一些非自己的作品去表演，於是選了這首《冬天一個遊》，怎知道點擊率一晚便過萬，令很多人也認識了這首歌，東東坦言：「我是一個跟得很貼的人，喜歡新的事物和歌曲，既然點擊率那麼高，就在紅館給年輕歌手機會表演一下，一同合唱！」

Gordon Flanders獲邀驚喜又感恩

當Gordon Flanders得知被邀請時，開心表示：「十分驚訝，因為前陣子都有留意東哥上music panda，翻唱《冬天一個遊》這首歌，好多謝他會留意我們這一輩的年輕歌手！我亦沒想過他會邀請我在演唱會同台演出，這一刻心情好複雜，但更多的是感恩，畢竟在紅館唱歌最大部分歌手的夢想，期待6月19號紅館見大家！」此外，東東在綵排時也大讚Gordon Flanders，揚言喜歡對方寫的R&B作品，希望演唱會後可以找他創作新歌。

