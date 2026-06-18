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盧瀚霆自家品牌首度聯乘商場6.30開賣手機配件曝光 親自解構8位ALLOVER BABIES設計心思：記得要愛自己

影視圈
更新時間：20:15 2026-06-18 HKT
發佈時間：20:15 2026-06-18 HKT

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的自家品牌ALLOVER宣布驚喜跨界，聯乘商場強勢帶來連串精彩企劃，而系列將於6月30日起在商場全港獨家率先發售，首周將不設網上銷售，勢必掀起新一輪全城搶購熱潮！此外，更設有Ditto Snap限定主題自拍館，讓大家與最愛的 ALLOVER BABIES 角色一同留下專屬夏日回憶。

盧瀚霆盼傳遞更多「LOVE」

談到今次引人注目的三方合作，Anson Lo難掩興奮之情，他感謝獲邀合作打造多方聯乘系列，自言非常期待：「希望這個聯乘能為大家帶來更多『LOVE』！」

盧瀚霆8位BABIES藏設計心思

ALLOVER 由Anson Lo創立，自品牌誕生以來一直以「LOVE」作為核心理念。Anson Lo亦親自分享設計理念：「ALLOVER 一直深信『愛』的力量。這次創作的8位ALLOVER BABIES，每一位都有着獨一無二的個性和小缺點，就像現實生活中的我們一樣。我希望透過這些色彩繽紛、充滿活力又療癒的角色，將滿滿的溫暖與正能量透過日常生活用品融入大家當中。當大家拿起手機時，就能感受到這份愛，提醒自己不論遇到什麼挑戰，都要好好愛自己、傳遞愛給身邊的人。」
 

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