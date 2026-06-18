《相聲專場環球巡演》香港壓軸 郭德綱于謙首赴巴西非洲演出創相聲史上最遠足跡 驚歎埃及觀眾京片子道地

中國著名相聲演員郭德綱、于謙今日於香港舉行德雲社成立三十周年《郭德綱于謙相聲專場環球巡演》香港收官站發布會，巡迴北美、南美、歐洲及非洲等地後，並以香港作為最終站，已定於6月20日（星期六）晚上7時正，假座體藝館舉行「30周年世界巡演・香港站」。

郭德綱讚外國觀眾水準高

郭德綱與于謙受訪時，笑言早與美加、澳洲觀眾互相熟悉十數年，是次演出則首次到訪其他華人聚居地：「第一次去埃及、巴西與阿根廷，跟國內是對直線，最遠的地方航程要三十多個小時，歷史上都沒有相聲團體與藝人到那邊做過大型演出。」抵埗後發覺當地有數十萬華人，感激對相聲熟悉與否的觀眾均到場支持，透過相聲一解鄉愁讓人感槪。郭德綱更留意到華人外，許多當地人都前來捧場：「發現大批外國人在學中國話，在埃及許多沒有上過學的，都自學中國語言，一嘴老北京京片子！津巴布韋的非洲兄弟們，我覺得中國話水平超過許多專業相聲演員！」

郭德綱于謙闊別十載再臨香江

郭德綱與于謙事隔十多年未於香港演出，笑言巡迴兩個月最後一站回到香港正好調回時差，更大讚香港美食：「香港樣樣都好吃，你真要看看我們在外國吃甚麼！」雖然兩位未就香港或世界各地安排專屬表演內容，但明言台詞會按觀眾反應調整，入場便知將有甚麼驚喜，至於廣東話方面，郭德綱笑指：「粵語實在學不好，只有『得唔得？』『好呀』這兩句。」

