黑雨丨富二代歌手旨呈30億超級豪宅又遭殃 大型金屬架被吹至倒塌：唔係最勁

香港今日（18日）下午受黑色暴雨警告影響，多區出現嚴重水浸及設施損毀。歌手鄺旨呈位於赤柱、市值近30億的超級豪宅再度成為「受災戶」。他在社交平台上載圖片，顯示豪宅範圍內有大型金屬簷篷被吹至倒塌，但他仍不失幽默本色，笑言「唔係最勁」，引起網民熱議。

鄺旨呈超級豪宅被黑雨侵襲

今日下午，黑色暴雨警告下，全港天氣惡劣。樂隊「享樂團」主音、曾參加《全民造星III》的歌手鄺旨呈，今日在IG限時動態上載一張照片，展示其豪宅在黑雨下的最新狀況。從照片可見，豪宅戶外庭園一片狼藉，一個大型金屬架結構整個塌下，散落一地，情況看似嚴重。不過，身為億萬豪宅主人的鄺旨呈卻處之泰然，並在圖片上配文：「大家唔使擔心，黑色暴雨，唔係最勁，起碼加埋八號風球先有料到」，以輕鬆態度面對天災，似乎對這種場面已習以為常。

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鄺旨呈豪宅被10號風球吹到爆玻璃

事實上，這已非鄺旨呈的豪宅首次因惡劣天氣而受損。他的「富貴竇」幾乎成為了颱風及暴雨的「打卡點」。早在10號風球韋帕襲港時，其豪宅的玻璃窗被強風吹爆，導致家中嚴重漏水，當時他更拍片直擊災情，需要用毛巾、水桶「嚴陣以待」。據他分享每逢颱風季節，其大宅亦多次出現泳池水倒灌、花園樹木被吹倒等情況，可謂「逢風必災」，難怪今次面對黑雨造成的損毀，他亦能一笑置之。

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鄺旨呈媽媽是上市公司主席

鄺旨呈家境顯赫，背景強大。他的母親是上市公司「現代健康科技」（前稱現代美容）的創辦人兼主席曾裕。他現居的赤柱獨立屋市值近30億港元，大宅內不但設有私人娛樂室，更有如「私人會所」般的豪華配套，包括大型泳池、日式風呂及專業級健身室等。鄺旨呈雖然是名副其實的「富二代」，但他沒有因此放棄演藝事業，堅持追尋音樂夢，以樂隊「享樂團」主音身份出道，並毅然參加《全民造星III》，其貼地和努力的形象深入民心。