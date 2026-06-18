「蜘蛛俠」湯姆賀倫拖Zendaya放閃 首認已婚︰她是我最好的朋友

Marvel超級英雄鉅製《蜘蛛俠：英雄重生》將於下月30日在港上映，電影日前在西班牙展開宣傳之旅，主演的湯姆賀倫（Tom Holland）與妻子Zendaya繼赴馬德里造勢後，昨日移師荷蘭阿姆斯特丹，出席新預告片發布派對。

蜘蛛俠失控

湯姆早於馬德里站受訪時，就下一個宣傳目的地賣了個關子，笑言：「我的姓氏或許就是一個提示。」 果然，他的姓氏Holland正正就是荷蘭的英文國名，令是次荷蘭之行更添趣味話題。湯姆在新預告發布會上坦言儘管有「Holland」這個姓氏，荷蘭之旅對他而言竟是生平首次，令他有點尷尬。新預告中，蜘蛛俠因體內DNA突變而變得瘋狂及不受控，後來「變形俠醫」給予他一個可控制自己的儀器，但之後「變形俠醫」都變得不受控，變成與蜘蛛俠敵對。

湯姆賀倫拖情話冧Zendaya

阿姆斯特丹站同時是二人確認婚姻消息後首度公開亮相。湯姆前日接受雜誌專訪時，親自證實與Zendaya的婚事屬實，並回應網上流傳的AI生成婚照，指嫲嫲有因此致電給他，但其他親友就不需要，強調「他們（親友）全都在場」。記者再指沒有意識到婚禮已經舉行，湯姆回答說：「這就是你得到的全部。」湯姆稱因工作關係，想將戀情保持低調，「我們的工作可能會帶來非常緊張的情況，能有一個經得起時間考驗的關係基石真的很好。我們可以以只有我們才知道的方式相互支持，因為只有我們才能真正瞭解這種生活是甚麼感覺，我認為這是一種奢侈，因為我只是不明白我怎麼能和其他人一起擁有這樣的事情。所以，對我來說，我找到對的人。她是我最好的朋友，當我和她在一起時，我是有史以來最幸福的，但我也從未感到如此得到支持和安全。」