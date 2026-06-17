郭富城初戀姚正菁孖「長江印務」老闆上契 筵開六席眾星齊集見證 凍齡美貌網民激讚跪求復出

現年57歲的姚正菁（現名姚舜薰），是天王郭富城的初戀女友，亦是郭富城入行後首位承認的女友，早年她憑甜美外貌獲封「縮水關之琳」。姚正菁淡出幕前多年後轉型從商，至今依然凍齡有術，氣質出眾，網民都激讚她皮膚緊緻，並紛紛留言跪求復出。近日，姚正菁因為一場上契宴再度成為焦點，而她所認的這位「契哥」，背景原來極不簡單。

眾星見證上契

姚正菁日前在多位資深圈中人見證下，正式與人稱「Sam哥」的商界猛人結拜為兄妹，出席賓客包括胡楓、羅蘭、盧海鵬、李龍基、「黑妹」李麗霞、林寶玉、朱潔儀、Joe Junior、譚玉瑛、吳大偉等等，星光熠熠。儀式上，姚正菁向Sam哥即場敬茶，Sam哥則豪贈金幣一枚，並大手筆筵開六席款待好友，對這位契妹相當疼錫；現場氣氛高漲，眾人除了又唱又跳，更即場玩鏟錢遊戲、大派利是，場面熱鬧。

凍齡美貌引熱議

姚正菁雖已淡出娛圈多時，但保養仍然相當不錯。當晚她身穿端莊上衣配黑色短裙，身材依然fit爆，並留着一頭卷曲長髮，笑起來眼睛彎彎的，網民驚嘆她樣貌與身材保養得宜，完全零走樣，難怪引起一片求復出之聲。

契哥來頭猛低調撑業界

Sam哥真實身份為「長江印務」老闆，在印刷行業內極具地位，財力雄厚；他雖然並非圈中人，但圈內人脈極廣，經常出錢出力支持業界，例如曾包場請睇《尋秦記》，演唱會又會大手購票支持；不過Sam哥為人極之低調，平時甚少在鏡頭前曝光，作風沉實不張揚，圈中好友提及他無不豎起拇指稱讚。

一句話結兄妹緣

今次負責牽線的是資深傳媒人汪曼玲，當初她介紹二人在澳門認識，當時姚正菁正經歷感情低谷，情緒低落，Sam哥就以一句「愛情只是童話，不可盡信」去安慰開解她，沒想到這句說話，竟促成了二人深厚的兄妹情。

愛女繼承衣缽

姚正菁於1986年參加TVB「電視小姐」入行，出道不久便與郭富城譜出戀情，可惜關係維持大約5年便告終。其後她淡出娛樂圈，移民紐西蘭結婚，並誕下兩名女兒，惟後來傳出離婚消息，當事人一直未有回應，僅在社交平台顯示感情狀況為「單身」。姚正菁及後轉型從商，在上海經營時裝生意，生活充實，不時回港與一眾圈中老友敘舊。其細女林映說盡得母親優良基因，五官標緻、笑容甜美，2024年更參選《溫哥華華裔小姐競選》，相當矚目。