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申敏兒婚後復出獲老公高調撐場 面頰圓潤再惹懷孕揣測 惠利穿緊身裙現「凸腩」暴肥

影視圈
更新時間：22:45 2026-06-17 HKT
發佈時間：22:45 2026-06-17 HKT

新婚將近6個月的申敏兒日前出席新片《瞳孔》VIP首映禮，這是她婚後首度回歸大銀幕之作，她的老公金宇彬亦高調現身為愛妻撐場。

金宇彬變身「愛妻號」狂拍老婆

申敏兒新作《瞳孔》於15日在首爾舉行首映禮，獲老公金宇彬高調現身撐場。他不但大方行紅地毯，進入戲院後，更用手機不斷狂拍申敏兒，全程以「愛妻號」架式示人。及後又拍攝了申敏兒、金南喜、李承龍、金英雅及導演廉智鎬在台上向觀眾發言的照片，即時放上IG，以限時動態形式跟粉絲分享。網民看到照片即驚喜發現他出席了太太新片的首映禮，頓時興奮不已，紛紛留言「這就是真愛」、「最佳老公典範」。

申敏兒全程表現甜蜜

獲得老公力撐的申敏兒亦全程表現甜蜜，不時向觀眾派心心。不過有人發現她疑似有「婚後發福」的現象，面頰變得豐盈圓潤，因而再次惹來網民猜測她疑似懷孕。但亦有粉絲認為只是光線、服裝和拍攝角度影響觀感，他們更直言僅僅因為她已婚就妄下斷言，並對演員的身材進行過度猜測，實在是不禮貌。去年11月，申敏兒與金宇彬籌備婚禮期間，她來港出席活動時因穿着寬鬆而惹來懷孕謠言，及後申敏兒的經理人公司出面代她否認，澄清當時她並沒有「未婚懷孕」。

惠利反擊身材指控

同樣因身材問題被熱議的還有惠利，日前她出席粉絲見面會時，因所穿緊身連身裙造成錯覺，令網民紛紛指她身形變胖兼「凸肚腩」。及後惠利急忙在IG大晒性感照，力證自己未有暴肥。她更發文稱：「其實我挺喜歡自己的，但觀眾可能會覺得我不專業。」她還補充道：「我不知道為甚麼一定要瘦才顯得專業，但是如果粉絲希望如此，我會努力的！我會鍛煉身體，保持健康。」
 

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