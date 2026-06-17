揭密日丨史匹堡UFO科幻巨作 一文睇清劇情看點、評價、巨星演員陣容 結尾一字留懸念

傳奇大導史提芬·史匹堡（Steven Spielberg）繼《第三類接觸》及《E.T. 外星人》等經典電影後，再度回歸外星生命題材，推出2026年度科幻鉅作《揭密日》（Disclosure Day）。《星島頭條》為您全面整合電影的超強演員陣容、故事劇情、幕後製作團隊，以及評價與香港上映詳情，入場前必看。

🌟 奧斯卡級星級演員陣容

《揭密日》匯聚了多位實力派與奧斯卡級數的荷里活巨星，為配合劇組的寫實風格，眾星將演繹人類面對未知恐懼時的集體心理戰。 《揭密日》主要演員陣容包括Emily Blunt、Colin Firth、Josh O'Connor、Colman Domingo等。

🛸 故事內容：一場「天氣報告」引發的人類恐慌

《揭密日》講述世界即將迎來「外星生命被公開」的關鍵時刻。黑客兼網絡安全專家 Daniel 成功偷走了一個名為 Wardex 的秘密組織隱瞞了高達79年的外星人機密檔案。與此同時，電視台氣象主播 Margaret 在一次例行的天氣新聞直播中，突然遭到神秘外星力量干擾，甚至不受控地說出外界無法理解的外星語言。這場驚悚的氣象直播瞬間變成全人類目擊未知接觸的最大型直播，讓各國政府的資訊封鎖徹底失控，世界陷入前所未有的恐慌與混亂。電影不僅探討外星人揭露，更是一場關於人類在面臨極大恐懼時，如何展現「同理心」的終極心理測驗。

🎬 頂尖金獎製作團隊

《揭密日》由大師級導演 Steven Spielberg 親自執導並擔任監製，故事概念亦源自他本人的構思。劇本由曾參與《侏羅紀公園》及《世界大戰》的長期合作夥伴大衛·柯普（David Koepp）執筆改編。電影由環球影業及安培林娛樂（Amblin Entertainment）共同製作。

在視覺特效方面，劇組特別找來了業界頂尖的 Weta FX 與 Digital Domain 團隊操刀，全片包含超過500個特效鏡頭，並使用35毫米膠片與數位攝影機混合拍攝，打造出從寫實遞進至超現實的震撼視覺風格。

🍅 觀眾及外國影評評價：口碑兩極化？

外國專業影評普遍讚譽

《揭密日》在國外影評界獲得了普遍的好評。在知名評論網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）上，根據344篇評論，電影成功斬獲了81%的新鮮度正面評價，平均得分高達 7.2/10。而在Metacritic上，63位影評人亦給出了74分的不錯成績。許多外國影評人大讚這是史匹堡近20年來最強的科幻電影，並對他的執導功力、Emily Blunt的精湛演技、配樂以及視覺效果給予高度肯定。

觀眾評價呈現兩極化

相對於專業影評，一般觀眾的反應則呈現較為兩極的狀態，CinemaScore的觀眾調查平均評分為「B」。部分觀眾認為電影劇情推進緩慢、氣氛過於沉悶如紀錄片，且缺乏傳統外星電影中大量爆破的先進 CG 大場面。但另一派觀眾則認為電影鋪排有序、戲味濃郁，特別讚賞其深入的心靈對戰與情感辯證。

此外，電影結局中 Emily Blunt 僅以一字「Listen...」作為收尾，更是引發了觀眾廣泛的討論與各種解析，成為一大話題焦點。

🗓️ 香港上映日期

電影《揭密日》香港上映日期為 2026年6月10日（星期三），並將於各大院線（提供包括 IMAX 在內的大銀幕格式）正式震撼登陸香港。