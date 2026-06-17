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陳欣妍為新戲接導演「操Fit令」 啟動兩月特訓誓回復身形巔峰

影視圈
更新時間：19:15 2026-06-17 HKT
發佈時間：19:15 2026-06-17 HKT

陳欣妍（Shirley）入行以來憑驕人身材俘虜大批粉絲，經常在社交網大派福利，深受網民喜愛。日前，她再上載展示纖腰與長腿的照片，卻直言仍未滿意當前狀態，正加緊操練，並透露背後原因。

陳欣妍誓重返身形巔峰

原來陳欣妍是為了接拍新戲，而收到導演的特別要求，她表示：「最近接咗一套戲，導演畀咗幾年前我嘅相我睇，要我操番好個身形，重回幾年前嘅巔峰，時間唔多…想唔想睇我記錄低嚟緊呢兩個月嘅改變？留言話我知，真的要開始努力了！」儘管已經相當纖瘦，陳欣妍仍決定啟動為期兩個月的密集式修身計劃，帖文一出，即引來大批網民留言打氣，更有不少人問，同是健身狂熱分子的沈震軒，未知今次會否化身私人教練，陪女友一齊操練，助她重返體態巔峰。

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