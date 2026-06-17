吳倬希被封大熱佳麗竟突然退選 樂易玲揭內幕爆缺席集訓：歡迎明年再選丨香港小姐2026

《2026 香港小姐競選》今日（17日）在將軍澳電視城舉行記者會，大會安排12位佳麗首晤傳媒，但名單出現變動，有份到髮廊換造型的大熱吳倬希未有現身，其位置由多倫多華姐陳梓穎接替，今屆12位候選佳麗分別是袁絲珩、李澤欣、李澄晴、譚雅文、魏欣、盧蔚晴、楊媛媛、鄧匡閔、周芳姿、陳梓穎、顏懿菲與湯家琳，佳麗們行Catwalk亮相，周芳姿不慎Kick一Kick。

樂易玲歡迎吳倬希下一年參加

談到吳倬希退出比賽由陳梓穎補上，統籌委員會成員電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲指揀了16位從中揀12位，「她很親切，好優質、很靚，這2日訓練的行程都有參與，但因為與她家人安排撞期了，會缺席集訓，我覺得她未能全程參與不太好、對團隊不好，因為大家要密集訓練2個月，下一年很歡迎她參加，其實她才藝都想好了，五國語言唱《別怪她》，但她回去和家人傾，但屋企的事遷就不到。」

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樂易玲指符冬鈺因學業問題退選

在記者會上，樂易玲與助理總經理（企業傳訊）黃德慧、製作部助理總監（非戲劇製作）暨統籌經理姜偉齊接受傳媒訪問，樂易玲表示在分批揀選下揀出12位佳麗揀到前一晚，最終決定12人人選。樂易玲又指符冬鈺也因學業問題，為了畢業不能缺席必修課而撞期，「其實她很早來香港準備，但學校配合不到，她才21歲，有很多時間再來。」姜偉笑言，「下年有好多人來。」又指「百萬網紅」溫思婷分數不足，但她的確很可愛幾努力。「工展小姐」劉爾穎傳言因不滿港姐合約而沒入選，樂易玲稱，「她都不夠分數，不在16人名單上。」至於陳梓穎補上的情況，她指陳梓穎昨晚起開始準備，但相信她很快能跟上進度，因曾參與多倫多華姐。

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姜偉指今年會嘗試更多直播項目

至於16人選是否「plan B」？姜偉指是Plan A不是B，更曾想過以15位佳麗作賽，但認為分薄了裁培資源及鏡頭。談到陳梓穎早一步透露已落選，姜偉指她誤會了，因曾聯絡其香港電話找不到人，後來嘗試其加拿大號碼才聯絡上。至於今屆佳麗，三人都認為廣東話、身形都不錯，心理質素亦好。今年首度將被最神秘的泳裝內部面試過程直播曝光，樂易玲笑言並不神秘，姜偉則指今年會嘗試更多直播項目，包括湖南、從化外景拍攝直播，亦會安排佳麗拉票及突擊才藝直播。問可會邀請曾志偉回來主持《港姐》？樂易玲表示：「我們當然想，他亦很關心，但志偉亦很忙，大家一起多求求他吧！」

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陳梓穎擺烏龍以為自己落選

10號陳梓穎（Cecilia）成功從賽事「復活」，對於能順利參賽，陳梓穎感開心並笑言真的沒收到大會的電話，香港號碼真的沒收到，到昨日才從另一號碼收到訊息，自己收到時也很驚喜，之後也會到髮廊改造髮型，笑言收到通知後開始緊張，前一晚也睡不著。問可會對「後補生」的身份而感到不開心？陳梓穎表示不會不開心，「我是到場後才知道是吳倬希退選錯了，她很靚女，很可惜。」至於先一步在社交網站宣布落選，她笑言是擺烏龍，以為大會都揀好了，還未收到通知，「心情點過山車，但最後結都好開心、好驚喜！（原先打定輸數買機票回加拿大？）未，媽咪都好替我開心，原先落選了，就打算在香港抽多點時間陪家人，至於加拿大的工作，暫時是停薪留職。」問乘勢復活後直指冠軍？陳梓穎笑言：「每位佳麗都好靚女、優秀，大家一齊努力。」

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李澤欣期待大家見到她的進步

1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、8號鄧匡閔（Ada）對於首次與大家見面感到緊張和興奮，鄧匡閔指是首次行Catwalk，因平常不習慣穿高跟鞋，感謝導師細心指導，袁絲珩認為練Catwalk不覺得辛苦，她剛在馬來西亞贏得選美比賽季軍，她表示在當地留意到《港姐》的報名，認為是機會順著狀態參與另一比賽，問目標是季軍或以上？她笑言：「都係，希望贏冠軍！」不過皮膚狀態麻麻？她指皮膚比較乾燥，留意到後會多做保濕，保持狀態更好。至於李澤欣被問到可有改進的地方？她笑言：「大把，期待大家見到我的進步。（之前有不少廣告經驗？）不是經常拍的，面對大家我都驚，會緊張會慢慢適應。」而鄧匡閔表示會盡力減重，因她是眾佳麗中以174公分最高，亦是最重（54公斤）的佳麗，她笑言：「現在開始食烚菜，一日兩餐，想減到50公斤。（怕影響體力？）都會食點蛋白質。」她笑言都鍾意美食，問請其他佳麗食？她笑言：「唔好，咁又有啲衰！」談到吳倬希未參與比賽，問少了勁敵？李澤欣表示可惜，雖然只相處了幾日，但都有深厚感情，尊重她的決定。袁絲珩指第一輪面試已認識到陳梓穎，對她重返選美旅程感開心。

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周芳姿在台上Kick一Kick，有驚無險

5號魏欣（Ehtherine）與9號周芳姿（Gracia）在廣東話水平上較輸蝕，周芳姿在台上Kick一Kick，有驚無險，她表示平日少著高跟鞋，魏欣示不算太緊張，自己是首次行Catwalk，覺得這項目可以展示自己體態。談到廣東話水平落後其他佳麗，周芳姿表示都聽得懂，但口語差一點不太會講，已請了老師指導，魏欣表示也請了老師糾正自己的發音與懶音，父母平日也會與她講廣東話。魏欣由英國趕回港參選，她表示有影響狀態，有點時差和累，問到有點大細眼，魏欣指是累所致，再問唇上及臉有點細紋，魏欣承認是有，透露父親和祖父也有類似情況，不介意觀眾留意到，是好自然的個人特徵，不會太在意大家對外表的評價。問需要Keep fit嗎？她表示都會，但對身材都有信心，至於周芳姿指想多鍛練和減肥，想減手臂的肉，不過腰和腳就不用。

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