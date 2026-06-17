Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《中3》張與辰腹部劇痛緊急送院交代病情 腎石塞尿道加一病夾擊 今做手術公開最新情況

影視圈
更新時間：16:30 2026-06-17 HKT
發佈時間：16:30 2026-06-17 HKT

《中年好聲音3》亞軍張與辰昨日（16日）凌晨因腹部劇痛緊急送院，情況一度令外界擔憂。今日（17日）他透過TVB《娛樂新聞台》的訪問親自解畫，透露劇痛元兇是急性腸胃炎及腎石的雙重夾擊，一顆腎石剛好移位並堵塞了尿管，引發嚴重劇痛。他表示將於今日接受一個約一小時的小手術處理，並在IG晒出手背插着靜脈導管的照片，留言向粉絲及家人報平安：「家人朋友們，大家唔好擔心，我無事，聽日做個小手術，好快就可以出院啦！」

張與辰軟癱醫院梳化表情痛苦

回顧張與辰入院細節，他於昨日凌晨感到身體不適，由工作人員陪同下緊急求醫。從TVB《娛樂新聞台》公開的畫面可見，他抵達醫院後整個人軟癱在大堂梳化上，身穿黃色衛衣的他戴著口罩及帽子，眉頭深鎖，並用手按住腹部，可見痛楚難忍。由於行動困難，他需要由旁人攙扶才能緩慢步入診療室，其後更要坐上輪椅由護士推往病房。

相關閱讀：張與辰頻密會狄波拉 獲欽點做「一哥」 《東周刊》獨家爆用霆鋒人脈北上發展

張與辰留院拍片報平安

入院後，醫生初步評估後決定安排他留院一晚作詳細檢查。雖然臉色蒼白，張與辰仍在病床上拍片向大家報平安，形容這次是從未試過的痛楚。他在訪問中慶幸這次意外是發生在放假的日子，讓他可以盡快處理好身體問題，以免影響日後的工作行程。他亦有向家人說明情況，並由公司同事在旁照顧，希望大家不用擔心。他樂觀表示，這只是一件小事，檢查後做完手術便可康復，很快就能再次與大家見面，並感謝各界的關心。

相關閱讀：星級大搜查丨靈異體質藝人大公開 張與辰驚爆有陰陽眼親述撞鬼經歷：有掂過我 姚焯菲認易「瀨嘢」

張與辰餅印媽和家姐慶功晒驚人歌藝：

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
1小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│38歲休班消防員生前工作認真 上周觀塘碼頭救回跳海自殺男
突發
5小時前
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
申訴熱話
21小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港偕妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
3小時前
內幕交易案判囚5月 黃百鳴今放棄保釋 即時服刑
01:11
內幕交易案判囚5月 黃百鳴今放棄保釋 即時服刑
社會
6小時前
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
01:25
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
突發
9小時前
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
影視圈
19小時前
美斯大三元封神，阿根廷大勝阿爾及利亞。
世界盃2026｜美斯大三元封神！阿根廷3:0大炒阿爾及利亞 16個入球追平世盃歷史神射手紀錄
足球世界
5小時前
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
2026-06-16 15:13 HKT
63歲龍炳基回港外型極頹廢 花白長髮配鬍子如古稀老人 返美國大變身終極回春
63歲龍炳基回港外型極頹廢 花白長髮配鬍子如古稀老人 返美國大變身終極回春
影視圈
7小時前