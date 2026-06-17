《中3》張與辰腹部劇痛緊急送院交代病情 腎石塞尿道加一病夾擊 今做手術公開最新情況

《中年好聲音3》亞軍張與辰昨日（16日）凌晨因腹部劇痛緊急送院，情況一度令外界擔憂。今日（17日）他透過TVB《娛樂新聞台》的訪問親自解畫，透露劇痛元兇是急性腸胃炎及腎石的雙重夾擊，一顆腎石剛好移位並堵塞了尿管，引發嚴重劇痛。他表示將於今日接受一個約一小時的小手術處理，並在IG晒出手背插着靜脈導管的照片，留言向粉絲及家人報平安：「家人朋友們，大家唔好擔心，我無事，聽日做個小手術，好快就可以出院啦！」

張與辰軟癱醫院梳化表情痛苦

回顧張與辰入院細節，他於昨日凌晨感到身體不適，由工作人員陪同下緊急求醫。從TVB《娛樂新聞台》公開的畫面可見，他抵達醫院後整個人軟癱在大堂梳化上，身穿黃色衛衣的他戴著口罩及帽子，眉頭深鎖，並用手按住腹部，可見痛楚難忍。由於行動困難，他需要由旁人攙扶才能緩慢步入診療室，其後更要坐上輪椅由護士推往病房。

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張與辰留院拍片報平安

入院後，醫生初步評估後決定安排他留院一晚作詳細檢查。雖然臉色蒼白，張與辰仍在病床上拍片向大家報平安，形容這次是從未試過的痛楚。他在訪問中慶幸這次意外是發生在放假的日子，讓他可以盡快處理好身體問題，以免影響日後的工作行程。他亦有向家人說明情況，並由公司同事在旁照顧，希望大家不用擔心。他樂觀表示，這只是一件小事，檢查後做完手術便可康復，很快就能再次與大家見面，並感謝各界的關心。

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