Brooklyn公開外賣平台廣告遭圍插 品牌專家批利用家庭糾紛來賺錢兼抽水 去年超市廣告中不斷提及「爹哋」

英國傳奇球星碧咸（David Beckham）的大仔Brooklyn日前公開為外賣平台拍攝的廣告，卻因在廣告中暗示為避免與父親同場而選擇在家看世界盃，被指以家庭不和話題賺錢，惹來劣評如潮。有品牌專家預言今次事件將會為Brooklyn帶來「災難性後果」。

Brooklyn因廣告強化星二代形象

品牌專家Nick Ede接受《太陽報》訪問，指出Brooklyn之前曾說過想要保護私隱，並希望擺脫作為碧咸家族成員的巨大壓力。但此廣告卻反而強化了其星二代的形象：「如果人們看到他利用家庭關係帶來的媒體關注度獲益，批評者必然會指責他虛偽或利用自己的姓氏牟利。」Nick更直指Brooklyn的家庭糾紛與哈里王子夫婦跟皇室的紛爭如出一轍，並指民眾對個人恩怨商業化感到不滿：「短期宣傳可以引起關注，但若觀眾開始相信有人從家庭衝突中獲利，而不是努力克服衝突帶來的負面情緒，那麼造成的損害可能會超過任何直接收益。」

Brooklyn利用父母狂「抽水」

一如專家所料，網民紛紛狂批Brooklyn口說父母只顧經營碧咸家族這個品牌牟利，自己卻也利用家庭糾紛來賺錢。媒體亦紛紛筆伐口誅，英國《鏡報》就仔細分析該廣告，指出內裏有很多細節都跟碧咸夫婦有關。例如茶几上的信件暗示父母積極聯絡他；那只新手錶則是回應之前外界諷刺他在與父母反目後仍戴着碧咸送給他的名錶；一閃而過的雪球擺設，則是象徵其母Victoria，因為她受訪時曾說過自己最愛的手工雪球正是子女們送給她的禮物。這些細節證明Brooklyn的確是鉅細無遺地利用其知名父母狂「抽水」。

Brooklyn被轟講一套做一套超虛偽

而《每日郵報》亦撰文力數Brooklyn多年來如何利用家族品牌賺錢，其中包括他創立的辣醬品牌Cloud 23，取名靈感來自碧咸效力皇家馬德里和洛杉磯銀河隊時所穿的「23」號球衣。去年2月，Brooklyn在其拍攝的超市廣告中就至少提及碧咸3次，例如說要打電話問爸爸有關美式足球的問題；接着在煮食時又叫助手拿手機給他，看爸爸有沒有回覆他；廣告結尾時，又接聽了「爸爸」電話。此前他又曾推出社交媒體節目《與Brooklyn一起烹飪》，節目中找來家人做嘉賓之外，他與名廚嘉賓們閒談時亦總會提起碧咸。文章中更重提他當年靠母親獲得為時尚品牌當攝影師，以及推出攝影集的往事，令網民紛紛留言狂轟他講一套做一套超虛偽。