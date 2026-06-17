區瑞強7月舉行音樂會弟弟、細囝做嘉賓 設粉絲發問環節：咩都可以問 自爆中學係校草「被女追」

區瑞強將於7月舉行《Albert再重聚（私房）音樂會2026》，今日（17日）與弟弟區瑞明現身記者會宣布詳情，原定出席的區瑞強小兒子區昕進因病缺席。區瑞強透露音樂會將與粉絲近距離接觸，除了走到台下與粉絲握手合照唱歌，又設發問環節，弟弟和小兒子都會做嘉賓，似是家族音樂會，不過大仔身在美國，妹妹區桂芬則已抱恙一段時間，現時正在休養，故他們到時不會出席。

區瑞強笑稱過幾招給細佬會入20強

區瑞強又說不知弟弟區瑞明曾參加《中年好聲音3》，笑弟弟沒找他教路，否則能取得更好名次，他笑說：「如果我過他幾招，相信他能入20強，我知幾個評判的心態，知揀咩歌會入到。」最終區瑞明60強止步。問到區瑞明會否再接再厲參加《中年好聲音5》？他表示不會，因進入了100強的參加者不能再參加，區瑞強也表示如他再參加都擔心會被指靠關係，講到他可以捧弟弟做歌手？他笑說：「他是我公司的幕後人，他做了歌手我點算，不過我們可以幕前幕後拍住上，今次他和細囝都不收錢，我就可以將啲錢攞出黎，將個騷做得更好。」

與蔡楓華戲外無爭女

對於他表示設粉絲發問環節，他指甚麼都能問，他自有妙招應付，沒有事情不能問，「我做了電台50幾年都好少講私事，今次歡迎大家問我，如果問我有幾錢身家，我就話無乜，講追女經就犀利啦，我中學是校草，唱歌最出眾，都是女仔追我，但我無試過用自彈自唱呢招追老婆，我未開始唱歌就在一起了，呢招無用過很浪費。」至於有無女星追過他？他笑說：「唔係啩，啲女星仲係到，唔好講啦，而且啲男演員大隻又靚仔，邊到我，不過因為我無攻擊性，很多女星都喜歡和我做朋友。（被蔡楓華搶曬啲女仔？）唔知，但在我們合作的劇入面我贏晒，爭贏咗，戲外無爭女，大家鍾意的類型應該不同，他當年都很高大，但好似無傳過緋聞。」