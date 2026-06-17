港姐2026丨12位候選佳麗首晤傳媒 大熱吳倬希陣前易角 華姐落選陳梓穎神反彈頂上

《2026香港小姐競選》今日（17日）在電視城安排候選佳麗首晤傳媒，同場正式公佈了12位候選佳麗的官方資料。本屆佳麗不僅青春靚麗，更普遍擁有高學歷，超過半數為碩士畢業生，包括24歲的李澤欣（Scarlett）、25歲的李澄晴（Chorie）、25歲的譚雅文（Tiffany）、26歲的楊媛媛（Vera）、23歲的周芳姿（Gracia）、27歲的顏懿菲（Agnes）及27歲的湯家琳（Caris），堪稱近年「最高學歷」的一屆。

昨日大會安排12位候選佳麗金鐘進行髮型大改造，從紐約回港參賽的吳倬希曾表示直播面試試樂易玲問時否識唱吳卓羲的《別怪她》，她笑言識，因在海外沒有被指撞名，但回港參選也不介意大家叫她「女版吳卓羲」。問到如何做準備？她表示會保持良好心情和狀態，但今日突然被陣前易角，由去年年末參賽多倫多華裔小姐，本來已被Foul的陳梓穎頂上，令人嘖嘖稱奇。

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本屆香港小姐競選佳麗的整體素質令人眼前一亮，從官方資料可見，12位佳麗的年齡介於20至27歲之間，背景各異，臥虎藏龍。其中，24歲的李澤欣（Scarlett）、25歲的李澄晴（Chorie）、25歲的譚雅文（Tiffany）、26歲的楊媛媛（Vera）、23歲的周芳姿（Gracia）、27歲的顏懿菲（Agnes）及27歲的湯家琳（Caris）均擁有碩士學位，佔據了超過一半的席位。當中，顏懿菲的志向是成為大學教授，期望透過研究為社會帶來正面影響，展現了美貌與智慧並重的特質。

職業方面同樣多元化，除了多位尚在求學的學生外，亦有來自不同專業領域的女性。1號袁絲珩（Bernice）本身已是演員，2號李澤欣（Scarlett）是ESG報告顧問，5號魏欣（Etherine）是財富管理經理，而8號鄧匡閔（Ada）則是高定品牌的版師助理，各展所長。除了亮麗的背景，本屆佳麗的志向亦相當有抱負。年僅20歲、就讀大學的盧蔚晴（Jasmine）立志成為一名律師，為弱勢群體爭取公平正義，並期望透過港姐舞台展現香港女性的力量與自信。27歲的湯家琳（Caris）則希望成為有影響力的女性，用自身經歷鼓勵不同行業和年齡的女性勇敢追夢。而已是演員的袁絲珩（Bernice）則希望能用自己的故事，點亮他人的生命。