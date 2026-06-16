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Brooklyn拍廣告影射與父母決裂遭網民炮轟 斥碧咸夫婦「導妹妹Harper做騷」利用狗仔隊

影視圈
更新時間：23:45 2026-06-16 HKT
發佈時間：23:45 2026-06-16 HKT

英國前球星碧咸（David Beckham）的大仔Brooklyn與父母之間的家庭風波持續升溫。Brooklyn昨日在網上分享為外賣平台拍的宣傳片，片中他坐在梳化上，手持世界盃門票，對鏡頭說：「你可能想知道為何我要留在家中看2026年世界盃⋯⋯說來話長。」廣告最後打出「事情有些複雜，敬請期待」的字樣，Brooklyn亦以「Long story（說來話長）」作為貼文標題。

碧咸見到感「非常心碎」

外界普遍將廣告詮釋為他借題影射與父母決裂，因為碧咸與老友湯告魯斯（Tom Cruise）上周在洛杉磯睇世界盃開幕禮，而Brooklyn目前亦居住於洛杉磯，他在廣告中就算有世界盃門票都去不了現場睇，似乎暗示避免與碧咸同場。宣傳片一出，Brooklyn即被鬧爆，網民指他仍借父母之名賺錢。有消息人士透露，碧咸夫婦看到廣告後感到「非常心碎」，直言Brooklyn以家人不和來開玩笑，令全家傷透了心。

碧咸稱Harper想念哥哥

Brooklyn上周五缺席了碧咸在荷里活星光大道的獲星典禮，14歲妹妹Harper Seven之後被拍到造訪他位於比華利山的豪宅，期望與分隔18個月的哥哥重聚，但無人應門，她最終只能留下一封親筆信便黯然離去。其後，Brooklyn透過發言人直指父母的公關團隊刻意策劃Harper送信的一幕，是為等候在場的狗仔隊而精心設計的一場騷。碧咸方面則強烈否認，稱指控「毫無必要」，又形容Harper只是一個非常想念哥哥的無辜女孩。

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