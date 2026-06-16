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金載原到香港想食點心兼挑戰食辣 THE BOYZ池昌珉承諾粉絲「下次見」

影視圈
更新時間：22:15 2026-06-16 HKT
發佈時間：22:15 2026-06-16 HKT

韓國男星池昌珉及金載原、宣萱、Tyson Yoshi及譚旻萱今日（16日）到金鐘出席品牌活動，吸引數百粉絲到場支持。金載原被問到要用3個形容詞去講香港的印象，他表示因好細個來過香港後都未來過，所以會用好玩、心動和好期待，又指想食點心和鴨類及麵，自己也喜歡食辣，也想挑戰。

金載原想來香港開見面會

至於日後想挑戰什麼角色，他表示每個作品也盡全力，自己想試演不同類型角色，因認為演員是要繼續學和挑戰，指作為演員要前進和開心，又謂很想來香港開見面會，因為自己很鍾意香港，想來多點，他最後用廣東話講：「bye bye 下次見！」

池昌珉來港見粉絲感榮幸

池昌珉現身時全場歡呼，他以廣東話跟大家打招呼和自我介紹，他表示今次來港見大家覺得開心和榮幸，好喜歡吃蛋撻和點心，亦已經食了，提到對香港回憶，他指平時來香港也是來見粉絲，今次覺得大家都仍然好有活力。提到新劇，他指不可透露太多，不過大家會見另外新一面，請大家期待，又指拍攝前上演技堂和健身減肥。至於身為THE BOYZ成員之一的他表示私下有跟其他成員聯絡，商討有什麼活動可跟大家見面更多，而最後他也有用廣東話跟大家講「下次見」。

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