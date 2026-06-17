78歲石修一狀態贏周潤發、梁家輝？  現身旺角街頭如Model行貓步  網民：話佢48歲我都信

在娛樂圈中素有「凍齡型男」美譽的石修，現年雖已達78歲高齡，但多年來一直維持著極佳的健碩身材與保養之道，其不老神話向來為大眾津津樂道。近日，一段石修現身旺角街頭的影片在網上掀起熱烈討論，他那彷彿「30年來從未老過」的逆天顏值，再次成為全網焦點。

石修零醫美零濾鏡仍然型仔

當天，石修是以一身瀟灑利落的裝束現身旺角，此行是專程前往麥花臣場館，為多年摯友米雪的演唱會擔任表演嘉賓。在當日的無濾鏡原始鏡頭之下，年近八旬的石修展現出驚人的真實狀態。他身穿一件淺藍色休閒外套搭配白色長褲，打扮簡約卻不失時尚品味。最令網民震驚的是，在完全沒有醫美痕跡與任何濾鏡修飾下，他的皮膚依然光滑、精神奕奕，樣貌可謂十年如一日，完全看不出歲月摧殘的痕跡。

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石修單手插袋腰板挺直

不僅顏值逆齡，石修在旺角街頭步行時的姿態更是風度翩翩。他單手插袋、腰板挺直，步履既穩健又優雅，舉手投足間流露出的瀟灑神態，宛如專業模特兒在伸展台上行貓步。即便是最普通不過的街頭步行，在他強大的巨星氣場襯托下，依然顯得星味十足、狀態奇佳，散發出成熟男士的無限魅力。

石修街頭步行像行貓步

影片曝光後，大批網民隨即對石修的超凡狀態展開瘋狂讚美。不少人直言他「完全不像是78歲，反而更像48歲」，更有人對他那濃密、驚人的髮量讚歎不已，羨煞旁人。亦有網民指，石修現時的腰板仍非常挺直，這點比周潤發和梁家輝更勝一籌。另外亦有人表示，在如今這個充斥整容和醫美的時代，石修能夠在零醫美的情況下如此自然地「頑強抗老」，實在極為難得與可貴；大家更一致盛讚他隨性走在旺角街頭的畫面，無論氣質或架勢都帥氣無比，簡直就像是在拍攝電影一樣，無時無刻都在散發著型男光芒。

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