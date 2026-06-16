一個部門的誕生丨「瀨屎」戲上演羅生門 麥沛東爆師兄教路 白只急割席：跟我會學壞

白只、麥沛東、廖子妤（Fish）、梁雍婷（Rachel）、戴玉麒、謝咏欣、伍詠詩、鄧月平及徐偉棟等今日出席電影《一個部門的誕生》首映禮，白只與麥沛東受訪時，談到在戲中失禁「瀨屎」一幕，麥東馬上支吾以對，竟表示橋段受白只指點：「佢話『係咪真係咁做？』有提供建議。」讓白只大感吃驚，死口否認並直言平常絕不亂提意見，怕被二人好友楊偉倫聽到，於是麥沛東再補充：「因為有一段時間冇拍戲，有啲位置會遺漏咗，白只就會話呢段戲我漏咗啲咩，我知佢實唔認㗎！但白只係我嘅榜樣嘛！」派出高帽再令白只大跌眼鏡，笑言跟隨自己只會學壞，劇組亦有許多大前輩值得學習。

麥沛東向盧宛茵鮑起靜偷師

麥沛東提到拍攝過程有留意盧宛茵演繹角色：「佢唔駛講啲咩，睇佢做已經學到嘢！」更慶幸與影后鮑起靜有一場對手戲份，雖然未請教演技，卻私心詢問《殭屍》一場360度旋轉拍攝的獨白過程：「原來係好多工作人員轉住啲傢俬！喺咁多人裡面都做得咁好，鮑姐仲話最好一take已經冇播出街。」另外對未能與謝君豪同場感到可惜。

白只謝票勤力麥沛東心虛

白只近日勤力為《一個部門的誕生》四出謝票，向觀眾分享拍攝花絮過程，麥沛東隨即笑指有留意：「我自己有少少心虛，因為近排忙於排練舞台劇。」同為話劇演員出身的白只則笑指不能以排練為藉口，更代觀眾追問麥沛東去向：「有觀眾會大嗌電影金句『我都係苦主』同埋『麥東喺邊到？』」麥沛東見白只還擊，則裝作可憐請師兄「錫住」，但亦答應七月會為電影謝票；相反白只將於六月底開始為另一部舞台劇綵排，在麥沛東追問下卻大笑承認不會放下綵排出席海外宣傳。