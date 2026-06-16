一個部門的誕生丨廖子妤與梁雍婷首映紅白配撞正吉祥物「Happy仔」 自爆着熊仔衫會搲屁股變「下流人格」

廖子妤（Fish）、白只、麥沛東、梁雍婷（Rachel）、戴玉麒、謝咏欣、伍詠詩、鄧月平及徐偉棟等今日出席電影《一個部門的誕生》首映禮，吸引近百名觀眾到場支持，更齊齊放花炮寓意票房大好。影后廖子妤以大紅色套裝亮相首映，受訪時笑言與梁雍婷紅白配襯絕戲中吉祥物「Happy仔」。

廖子妤鍾情巨型吉祥物

Fish表示一直鍾情巨型吉祥物扮相，對該職業崗位好奇心十足：「我試過買熊仔吉祥物衫出席派對，着住覺得做乜都好合理，就算做啲好有趣好下流嘅動作都得，變咗另一個人格、好睇到我嘅內心！（做過甚麼動作？）可以跳舞、搲屁股！」透露拍攝起初三組戲份均戴吉祥物頭套，更可以在裝扮下素顏，節省梳化造型時間提早收工，但笑指除下頭套時有心理關口：「因為冇化妝我都唔夠安全感，一除低頭套就覺得『哎呀冇化妝』！」

梁雍婷為演神探剃短髮

梁雍婷於戲中飾演屢破大案的女神探，更剃短頭髮上陣，直言清爽感覺令她希望一直保持髮型，可惜會限制接洽角色彈性：「剪頭髮絕對冇心理關口，髮型師問『使唔使逐啲剪？』我話唔使、一次過啦！（從影最短？）係最短呀！洗頭好爽連護髮素都唔駛落，洗頭水半年都未用晒幾慳錢呀！」

梁雍婷願扮「Happy仔」謝票

廖子妤亦大讚梁雍婷的喜劇演繹篤中自己所有笑點。Fish希望新戲作為近年較少見的喜劇，能累積口碑吸引更多觀眾入場支持，至於票房福利卻不願再以藍色髮型示人：「我冇分成㗎！漂染個藍色頭甩好多頭髮！」但提出再扮成Happy仔謝票，目標票房數字不敢定太高或太低，視乎觀眾受歡迎程度再決定，Rachel則加碼：「全部人着Happy仔跳舞，票房就等監製決定啦！」

