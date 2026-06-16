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「劍神」張小倫大爆師弟蔡俊彥沖涼唱足一個鐘 自揭曾獲劇集邀約：啱性格都想試

影視圈
更新時間：20:45 2026-06-16 HKT
發佈時間：20:45 2026-06-16 HKT

體壇明星運動員「大師兄」張小倫、曹星如（Rex）、陳肇麒（陳七）今日出席智能電話品牌發布會，為新產品擔任星級測試員實測手機各項耐用度。曹星如於發布會上率先上陣，戴上拳套集全身力量於右鈎拳重擊手機屏幕，重拳轟擊聲響震撼全場！張小倫亦在手機上掛上繩索做引體上升，即使從劍擊運動退役，小倫仍輕鬆地做體能過程更有講有笑！

張小倫新手爸爸靠AI買奶粉

張小倫於發布會受訪時，笑指作為新手爸爸買奶粉都會詢問AI工具，亦適應父親身份，日間在妻子工作時會負責照顧兒子，雖然已經上手，但笑言訓練兒子做肢體練習時常被老婆鬧：「成日都被佢鬧我Train到個仔咁辛苦！因為我會拉起佢轉來轉去、又倒吊，家傭姐姐見到會嚇親，同我老婆投訴我做得好癲！」令太太最後要安裝嬰兒監視器，密切注視湊仔過程。

張小倫有意栽培兒子為運動健將

小倫透露兒子極速發育，三個多月時已經懂得轉身，令太太亦大吃一驚；在高度體重上優勝同齡嬰兒，小倫有意栽培兒子為運動健將：「唔一定要佢玩劍擊，會畀佢接觸嘗試，睇佢對咩有興趣，正如我都鍾意球類，如果係打波我都一樣支持。」

張小倫對唱歌欠信心

小倫近日為電視台拍攝匹克球節目，自言享受拍攝工作願意繼續接洽，更自爆曾收到劇集邀約：「有人搵過拍劇，但時機同角色都唔太適合我，當時冇選擇去做。如果啱我性格同風格，我都好想試下玩下！」對於劍擊師弟蔡俊彥（Ryan）跨界樂壇連推新歌，張小倫表示有聽師弟作品，更大爆昔日一同出賽的秘密：「以前我哋去比賽同一間房，成日聽佢練歌！佢喺廁所沖涼可以沖一個鐘、唱足一個鐘！一切都係努力嘅成果！」雖然小倫對唱歌沒有信心，但在參與《1206》MV拍攝後希望再有機會為Ryan演出。

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