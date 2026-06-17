63歲龍炳基回港外型極頹廢 花白長髮配鬍子如古稀老人 返美國大變身終極回春

80年代兒童節目《430穿梭機》主持龍炳基，當年與周星馳在短劇《黑白殭屍》中，分別飾演「黑、白殭屍」而深入民心。龍炳基息影近30年，並移居美國多年，早前曾透露返港兩個月，近日在其開設的個人網上頻道《有基生活》曝光近況。

龍炳基變髮精神爽利

龍炳基於4月時曾在網上頻道透露返港消息，近日已返回美國的他，表示在香港逗留兩個多月。從近日公開的新片所見，龍炳基已剪去保留多年的長白髮，換上清爽短髮造型，戴上眼鏡，顯得精神飽滿，與早前回港時不修邊幅的「星爺look」判若兩人。

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在影片中，龍炳基透露此行與太太回港主要是探望父親，並與多位老友敍舊，當中包括一位失聯45年的中學同學。龍炳基感慨地表示，雖然在美國時常聽到有關香港的消息，親身返港後的感受，而有新發現。龍炳基化身美食家，對香港的飲食體驗讚不絕口，對一間連鎖快餐店的印象大為改觀，大讚「性價比超高」。

龍炳基曾撞樣周星馳

龍炳基於1982年報讀第12期TVB藝員訓練班，翌年已加入目《430穿梭機》，與周星馳在短劇《黑白殭屍》中合作無間，更因拍攝宣傳片而意外結識太太，促成美滿姻緣，二人育有一子一女。龍炳基於1991年移民美國，曾轉行做廚師，直到2005年一度回流，擔任烹飪節目主持，但不久後再次淡出返美國生活。龍炳基自疫情前已退休，之後開設個人頻道，其一頭白髮及鬍鬚，曾被指撞樣周星馳。

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