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曹星如重拳實測見證手機堅固 奧運夢碎仍專注職業擂台 陳肇麒心繫C朗望圓世盃夢

影視圈
更新時間：20:15 2026-06-16 HKT
發佈時間：20:15 2026-06-16 HKT

體壇明星運動員曹星如（Rex）、陳肇麒（陳七）及張小倫今日出席智能電話品牌發布會，曹星如在發布會重拳實測手機耐用度後，受訪時笑指一如以往每朝跑步，不時跌破電話屏幕，所以驚訝全力出手下新機絲毫無損：「無就住力、全力打落去！拳手通常打一拳磅數同體重差唔多，我𠵱家大槪60公斤左右。」

曹星如無緣奧運遺憾

曹星如重返職業拳手行列後，在二月拳賽後尚未有新賽事，相信今年內會再參賽，並希望在香港觀眾面前出戰；Rex亦透露不會再戰業餘參與洛杉磯奧運：「因為業餘有年齡上限，下一屆我已經超過40歲，所以冇機會⋯⋯有啲可惜，始終奧運金牌都曾經係自己嘅夢想。」曹星如亦表示《金童》上映後，未再有影視相關工作，亦未有演員藝人為準備角色隨他受訓。

陳肇麒AI助評述世界盃

另外，陳肇麒近日開始為世界盃擔任旁述員，笑指今屆多達48隊國家隊伍參賽、球員人數超過千人，要記住所有人名實在沒有可能：「作為一個評述員真係冇辦法、記唔晒，靠AI幫手一問即刻解答到！」陳肇麒透露今屆最希望C朗拿度捧盃：「希望佢可以圓夢，因為佢係我哋年代嘅球王，美斯上屆攞完、希望佢都攞到！」他亦看到綜合實力最平均皊法國隊捧盃，更笑指：「其實香港隊都幾平均，不過外圍賽好早出咗局啫！」

電視台會聽到觀眾意見

早前電視台直播世界盃首場開幕典禮時，削減不少表演環節惹觀眾不滿，陳肇麒表示沒有留意典禮表演，但亦回應事件指：「今年有三個地方舉辦開幕禮，聽到意見之後第二個開幕禮已經即刻豐富返，所以電視台係會聽到觀眾意見、係會改進。」
 

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