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張致恒公開5歲二仔狀況 雯雯不滿爆seed：唔講就唔會有標題！

影視圈
更新時間：20:15 2026-06-16 HKT
發佈時間：20:15 2026-06-16 HKT

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）四年抱四，一家六口經濟壓力沉重。Steven近日受訪時剖白，除了承認仍有債務在身，更首度公開二仔患有自閉症及過度活躍症，言語間盡顯慈父擔憂，沒料到這番心底話，卻觸動了太太雯雯的神經。

Steven驚二仔無人照顧

Steven在訪問中透露，目前最擔心是二仔的情況，他指二仔雖然已經5歲，但仍未懂得說話和表達自己，情緒起伏較大，至今仍要依賴奶嘴來安撫。Steven坦言，最心痛的是外出時要承受旁人奇異的目光，並沉重表示：「我好驚自己死咗之後，佢係照顧唔到自己，又或者啲阿哥、細佬照顧唔到佢。」

雯雯埋怨Steven公開私隱

Steven罕有分享家庭狀況，不過，雯雯卻似乎不認同老公的做法。她在IG限時動態以黑底白字發文，字句間火藥味甚濃，寫道：「你要行一條咩路係你嘅事，但唔好拖我個仔落水，唔講就唔會有標題，我唔顛（癲），係你惹我。」明顯埋怨Steven擅自將二仔的私隱對外公開，惹來傳媒炒作，令她感到極度不滿，兩夫妻在處理家事上似乎有分歧。

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