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鍾柔美新歌挑戰演內心戲 通宵拍MV演獨角戲：冇男主角可能仲好

影視圈
更新時間：22:45 2026-06-16 HKT
發佈時間：22:45 2026-06-16 HKT

鍾柔美（Yumi）推出新歌《無名分狀態》，是上一首歌《不欠你一個朋友》的延續，Yumi暫時放下跳唱形象，挑戰慢板情歌，現時要兼顧工作與學業的她日程緊密，MV拍攝當日適逢母親節，Yumi先跟媽媽慶祝，再出席活動，然後凌晨時份才拍攝MV，雖然忙碌但她精神滿滿，亦感謝團隊一起捱夜拍到第二朝五點半完成今次作品。Yumi表示：「今次係第一次凌晨先開始拍MV，雖然對精神、體力好大挑戰，不過好開心好充實！」

Yumi新歌MV畫面有彩蛋

Yumi分享今次新歌《無名分狀態》與《不欠你一個朋友》有關連，但是當中的情感是180度轉變，她說：「雖然兩首歌主題都是少女追求愛情的態度，但心態上卻有180度的大轉變。上一首比較被動，MV用蝴蝶、日光去營造一種有希望嘅感覺；今次就用飛蛾、夜晚景去拍，而且喺關係上面亦都主動啲。」她續說：「用飛蛾去做一個象徵係想講，面對愛情要積極啲，嘗試踏前多一步追求，唔好諗咁多。」今次新歌MV畫面亦有不少彩蛋，例如珍珠奶茶、乳酸飲品及毛公仔吊飾這些道具呼應上一個MV。

Yumi挑戰全是內心戲的方法去拍攝

今次Yumi獨角戲完成MV拍攝，挑戰全是內心戲的方法去拍攝，被問到會否因此有難度，她卻有不一樣的答案，她笑言：「對我嚟講一個人拍反而仲好，因為如果有男主角，事前要花時間培養感情去做到導演要求的感覺；但係今次係喺由自己內心世界出發，容易啲去發揮，亦希望可以將之前拍劇學到嘅方法學以致用。」

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