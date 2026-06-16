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羅子溢夫婦被《東周刊》直擊貼地湊女行程 自揭與楊茜堯有默契：分工合作盡可能照顧返小朋友

影視圈
更新時間：19:45 2026-06-16 HKT
發佈時間：19:45 2026-06-16 HKT

羅子溢與視后太太楊茜堯被最新一期《東周刊》獨家直擊為女兒小珍珠拍照慶祝結束幼稚園生活，即使正忙於為新劇《警是個大佬》開工，亦與太太二人貼地親民與同學仔打成一片，享受天倫之樂，更被喻為新一代「絕世好爸」。問到新劇是否將完工？女兒升學計劃是否順利？羅子溢以短訊回覆《星島頭條》表示：「其實我和太太之間都有默契，工作和家庭我們都需要去兼顧，現在囡囡在一間自己好開心的學校升學了，將來升學問題我們都有安排，最重要是囡囡在喜歡的學校讀得開心，暑假都安排了課外活動，等她可以享受暑假、亦會帶她探媽咪班。」

羅子溢夫妻分工照顧子女

而楊茜堯將於深圳為新劇《模範律師團》開工，問是否接棒做湊仔公？他表示：「小朋友出世後，我們兩公婆好少同一時間開工，如果同一時間開工就會找幫手啦、要長輩幫幫手，不過盡可能都係希望自己照顧返小朋友，但大家身為演員，拍攝亦是我們工作，所以兩方面我們都會盡力去兼顧。」

父親節計劃親子遊

問到父親節如何慶祝？因太太楊茜堯已為新劇開工，接棒做湊仔公的羅子溢計劃，若屆時沒下雨會帶姊弟到郊野公園出遊。

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