「重慶少女閻小姐」清明節爆紅  驚喜參加HOY《我要做主播》  前《東張》16年老臣子玩埋一份

HOY首個大型選秀節目《我要做主播》吸引了超過100名參賽者報名，陣容多元，當中最矚目的，莫過於早前清明節期間因一段訪問影片而爆紅的「重慶少女」閻小姐，她亦選擇來港參加，希望能從參賽者中脫穎而出。

「重慶少女」閻小姐靚爆參選

從閻小姐的參選照片可見，她將長髮紮起，穿上一件啡色無袖恤衫配襯牛仔褲，打扮簡約，臉上掛著甜美笑容，顯得非常清秀，外貌相當討好。早前她因受訪片段而人氣急升，不少網民都讚她外表「標青」，活潑可人。不過，由於她是重慶人，有網民質疑她是否只能主持普通話節目，對其參選持觀望態度。

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「重慶少女」清明節意外爆紅

閻小姐的爆紅源於一次「美麗的誤會」。今年4月清明假期，她在西九龍高鐵站接受電視台訪問，表示喜歡香港是因其「既有城市也有海邊」，但字幕卻誤植為「舊城市」，引起網民熱議。事後，她在社交平台澄清，強調自己絕非指香港「舊」，這一舉動讓她粉絲大增，成為另類網紅。

「一蚊Joe」一個原因參賽

除了網絡紅人，節目亦吸引了資深藝人參加。現年44歲、去年離開TVB的「一蚊Joe」游莨維亦是參賽者之一，讓不少網民大感驚訝。游莨維曾任《東張西望》外景主持多年，但他透露，過去從未有機會坐上主播台，這次參賽是希望挑戰自己，一圓做了20年的主播夢。他在訪問中表示：「在之前的時事節目中，我只是外景主持，是沒有機會坐在主播台的。我希望可以完了這20年的其中一個夢想，就是我希望坐上主播台。」

陳啟泰方健儀任主持兼評判

《我要做主播》由陳啟泰及方健儀擔任主持兼評判，前新聞主播張文采則擔任導師，參賽者中還有前TVB小花陳欣茵及藝人范莎莎等熟悉面孔，競爭激烈。

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