孫慧雪拍片晒逼爆身材深不可測 晃動「彈彈下」證「真材實料」無靠AI震撼網民

43歲的孫慧雪已為兩子之母，自從陀細仔時體重一度暴漲後，有一段時間因身形被指略帶「師奶味」。孫慧雪積極修身兼保養下，早前為豐胸公司拍攝全新一輯宣傳照，成功搣甩肥肉，重現弗到漏油的索爆狀態，令人眼前一亮。

孫慧雪造型視覺效果極震撼

孫慧雪昨日（15日）在IG派福利，分享一段拍攝花絮影片，以行動證明自己「真材實料」。影片中見到孫慧雪換上多個造型，當中穿上一件型格黑色西裝外套，邊行邊拍片時，豐滿上圍隨著步伐出現「彈彈下」的晃動效果，畫面極度惹火。孫慧雪之後換上鮮紅色緊身馬甲衣，將逼爆身材完美呈現「深不可測」，將充滿彈性的上圍表露無遺，視覺效果極為震撼。

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孫慧雪完美演繹逼爆衫

孫慧雪充滿「動感」的影片曝光後，即引來大批網民討論，留言大讚孫慧雪：「索到癲」、「睇到流晒鼻血」、「完美演繹咩叫逼爆衫」。更有網民指孫慧雪的好身材，完全不似兩子之母，狀態甚至勝過少女時期，絕對是「最強辣媽」。

此外，孫慧雪今日（16日）在IG晒出多張到醫院探望好友的照片，恭喜剛榮升人母、順利誕下雙胞胎兒子的模特兒譚嘉儀（Vivi Tam）。孫慧雪面對初生嬰兒時一臉慈愛，盡顯溫柔一面，又在帖文中標註蔡嘉欣及陳詩欣。

孫慧雪點名女星同誕仔

孫慧雪留言：「呢段時間，睇住呢班幸福少婦，一個一個咁步入媽媽行列！真係好替你哋開心！開心到我望住啲初生BB嗰陣，都鼻子一酸，自己要忍住啲眼淚。見證住各位媽媽堅強地排除萬難，你哋好叻呀！以後你哋就會明白，點解我之前約你哋成日遲到，同埋出唔到嚟㗎啦。」蔡嘉欣在帖文下回覆：「真係喎，點解我哋全部都生仔嘅？」孫慧雪笑稱：「我哋奶奶相」。

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