Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張與辰身體不適急送院 拍片親述狀況 : 未試過呢種痛

影視圈
更新時間：18:47 2026-06-16 HKT
發佈時間：18:47 2026-06-16 HKT

《中年好聲音3》亞軍張與辰今日（16日）凌晨因身體突然出現狀況，緊急送院治理。從無綫娛樂新聞台捕捉到的畫面所見，他抵達醫院後近乎虛脫，整個人軟癱在大堂沙發上，一手緊緊壓住腹部，眉頭深鎖，表情痛苦，隨後要由同行人員攙扶，才能勉強步入診療室。

張與辰不忘宣傳新歌

據了解，醫生初步評估後，決定安排他住院一晚接受全面檢查。雖然正受痛楚煎熬，張與辰仍在病床上拍片向大家報平安。片中，見他臉色略帶蒼白，並表示：「Hello！大家好，我而家係醫院，大家唔使擔心我，噚晚臨瞓前感到好痛，從未試過呢種嘅痛，唔係皮膚或肌肉痛，係入面嘅痛。所以為咗安全，今日就嚟咗醫院檢查。醫生叫我留院一日做Check-up，睇下究竟係咩事，唔好擔心，我好快就會好返，好快就會出嚟見大家」，最後更不忘叫大家聽他的新歌。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
2026-06-15 16:13 HKT
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
影視圈
10小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
8小時前
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
01:05
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費
張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費
社會
4小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 16:51 HKT
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
2026-06-15 16:30 HKT
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因點名望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
4小時前
港姐2026丨入圍佳麗名單曝光 大熱符冬鈺突退選爆隱情 陳梓穎借詩詞吐參選夢碎
港姐2026丨入圍佳麗名單曝光 大熱符冬鈺突退選爆隱情 陳梓穎借詩詞吐參選夢碎
影視圈
6小時前