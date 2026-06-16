張與辰身體不適急送院 拍片親述狀況 : 未試過呢種痛

《中年好聲音3》亞軍張與辰今日（16日）凌晨因身體突然出現狀況，緊急送院治理。從無綫娛樂新聞台捕捉到的畫面所見，他抵達醫院後近乎虛脫，整個人軟癱在大堂沙發上，一手緊緊壓住腹部，眉頭深鎖，表情痛苦，隨後要由同行人員攙扶，才能勉強步入診療室。

張與辰不忘宣傳新歌

據了解，醫生初步評估後，決定安排他住院一晚接受全面檢查。雖然正受痛楚煎熬，張與辰仍在病床上拍片向大家報平安。片中，見他臉色略帶蒼白，並表示：「Hello！大家好，我而家係醫院，大家唔使擔心我，噚晚臨瞓前感到好痛，從未試過呢種嘅痛，唔係皮膚或肌肉痛，係入面嘅痛。所以為咗安全，今日就嚟咗醫院檢查。醫生叫我留院一日做Check-up，睇下究竟係咩事，唔好擔心，我好快就會好返，好快就會出嚟見大家」，最後更不忘叫大家聽他的新歌。