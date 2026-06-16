李小龍胞姊李秋源離世丨姪仔李嘉豪晒合照哀痛發文 曝光與姑媽生前最後互動：家人永遠係家人

一代武打巨星李小龍的胞姊李秋源（Phoebe）於今年6月8日在美國三藩市家中安詳離世，享年88歲。李家幼子李振輝日前透過「李小龍會」公佈噩耗並透露家屬目前正強忍喪痛處理後事，懇請外界給予平靜空間，喪禮細節將於適當時候公佈。李振輝與森森曾經有過一段婚姻，二人育有兒子李嘉豪，對於姑媽的離世，李嘉豪在FB發文悼念。

李嘉豪曝光與姑媽生前最後互動

李嘉豪貼上與姑媽和媽媽森森等人的合照並說：「仲記得嗰日，你同我講，嘉豪我記得你呀。我同你好多有傾有講。 詳細嘅唔需要再講，知嘅人已經知，家人永遠係家人。係唔同嘅。我仲記得點解有啲人你會唔記得。明白點解你會咁諗。你先至係最叻嘅。因為你比好多見得我多嘅人更加清楚我。因為你對我好，所以我對你好。珍惜每一刻。你其實唔知嗰日，當我上車離開我已經喺度喊。 因為你改變咗好多。已經有心理準備。咁又點。而家每一次見到每一張相我都喊。一路好走姑媽。」

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李嘉豪叫姑媽不必擔心他會好好生活

李嘉豪亦有以英文留言：「我親愛的Phoebe阿姨，您的一生精彩可期。我一直都愛您，願您與一路走來的所有家人安息。您不必擔心我，我會好好生活，繼續前行，努力保持冷靜，繼續前進。我或許偶爾會情緒崩潰，但我會撐過去。淚水總是苦樂參半。 您真的很棒。也想對大家說一句：珍惜當下，少一點怨恨，以免後悔。有時我們很少說話，但你知道，有些事會改變，有些事卻不會。 來自您姪子的愛，您知道我愛您，對嗎？Phoebe阿姨，安息吧。所有家人、兄弟姊妹、朋友和粉絲們，讓過去的事就讓它過去吧。」不過李家豪未有再透露「詳細嘅唔需要再講，知嘅人已經知，家人永遠係家人」的細節。

李振輝曾採用軍訓式教育兒子

李嘉豪的媽媽「森森」黎小斌與李小龍細佬李振輝在1977年在美國結婚並育有兒子李嘉豪，可惜婚姻僅維持了6年。森森曾表示「年輕時沒有想到這麼長遠」，當時因為工作太忙，由早上六時忙到下午，也很少去應酬，李振輝私人應酬很多，漸漸聚少離多，彼此無法適應而離婚。李振輝曾在訪問提到前妻森森及兒子李嘉豪，稱自己唔識做個好爸爸，試過為教育兒子不反叛，採用軍訓式教育，有一次在美國拿手槍指向兒子嚇他，希望他聽話，不過當然手槍內並無子彈，只是想嚇兒子令他不再反叛，卻因此弄巧成拙，幸好如今與兒子的關係已修復。

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