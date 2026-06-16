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阿Sa蔡卓妍為100歲嫲嫲賀壽新婚老公惹關注 壽星女容祖兒同慶祝互動超有愛

影視圈
更新時間：18:30 2026-06-16 HKT
發佈時間：18:30 2026-06-16 HKT

43歲的蔡卓妍（阿Sa）今年4月突然公布婚訊，與健身教練林俊賢（Elvis）於泰國舉行婚禮，並已度蜜月返港。近日阿Sa蔡卓妍再度家有喜事，經理人霍汶希（Mani）、容祖兒、關智斌也有參與，當中Sa蔡卓妍的新婚老公更成為網民關注對象。

容祖兒46歲生日

阿Sa蔡卓妍今日凌晨（16日）在IG分享多張合照，見到為6月16日度過46歲生日的容祖兒，以及100歲的嫲嫲賀壽。阿Sa蔡卓妍表示：「祝我人生最重要嘅其中兩個女人，生日快樂！身體健康！可能命中注定同616生日嘅人特別夾，唔係自己生日，但係都食咗好多個蛋糕s」。

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容祖兒多謝蔡卓妍

蔡卓妍在IG公開的多張慶祝照片，見到阿Sa特意訂製極具心思的人形立體蛋糕送予嫲嫲，亦見容祖兒捧起傳統的壽包打卡，相當有氣氛。合照時阿Sa、霍汶希更作狀嘟嘴錫容祖兒，盡顯深厚情誼。壽星女容祖兒在帖文下留言：「多謝老友，你的出席率是100%，有你的party才是party，愛你！」

霍汶希也有在IG出PO留言：「六月最重要嘅事就喺祖祖生日呀！祖祖生日快樂！今年咁啱遇上Sa奶奶100歲生日，仲有仲有一月啟德，真是三囍臨門！我祝願你歲歲平安康健，願所有溫柔與好運都奔向你，新的一歲，勇敢做最自由嘅JOEY，歲歲年年我都在，老母愛你不變 #老母愛你」。

Sa爸被指似林子祥

不過在多張合照中，除見到霍汶希、關智斌外，蔡卓妍的爸爸「Sa爸」也有出席，被網民指：「阿Sa老竇望落有點像林子祥」、「Sa爸靚仔喔」。而阿Sa的新婚老公Elvis卻未見出現在合照中，引起不少網民揣測。

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