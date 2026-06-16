Jason Mraz 重臨香港 11月亞博開騷 香港樂迷苦等7年終見曙光

格林美得獎創作歌手、樂壇「暖男」Jason Mraz 宣布載譽重臨香港，將於今年11月4日假亞洲國際博覽館10號展館舉行演唱會，相距上一次來港開騷已足足等了7年，消息一出已在本地樂迷圈瞬間引爆期待。Jason Mraz上次在香港舉行演唱會已是2019年，當年宣布開騷後，門票迅即被搶購一空，可謂一票難求，不少樂迷當時只能在網上「撲飛」、到處問朋友有沒有多餘門票，演出當晚更掀起全場大合唱，他在台上以結他配上暖聲，台下觀眾由第一首唱到最後一首，「全場唱到變合唱團」，成為香港樂迷至今仍津津樂道的現場回憶。之後他便一直未有再來港開騷，今次終於宣布重返香港舞台，預計門票一開售又將再現「一票難求」場面。

Jason Mraz穩坐「外國男歌手最易被點唱」之列

Jason Mraz 近年持續在世界各地以Live實力收服觀眾，從麥迪遜廣場花園、倫敦 O2 Arena 到 Hollywood Bowl，場場幾近爆滿。當中以亞洲區反應最為火熱，他曾以「Harmonic and supersonic（和諧而超音速）」形容亞洲觀眾的投入程度——從跟唱、和音，到手機燈海，每個細節都成為他巡演記憶中最難忘的一部分。在華人地區，Jason Mraz 的作品早已走進大眾生活：《I'm Yours》成為告白、婚禮、Busking 的指定歌單；《Lucky》是不少情侶的「主題曲」；而《I Won’t Give Up》更是不少年輕人面對生活壓力時的精神寄託。從香港到台北、新加坡、馬尼拉，他的單曲屢次攻上串流及下載榜前列，YouTube、KTV、選秀節目翻唱不絕，長期穩坐「外國男歌手最易被點唱」之列。

Jason Mraz以音樂連結全球樂迷

踏入2026年，Jason Mraz 將展開新一輪世界巡迴，繼續以音樂連結全球樂迷。是次香港站被視為亞洲區其中一個重點站次，他將把在歐美大場館淬鍊出的 Live 能量，原汁原味帶到亞洲國際博覽館舞台。演出預計會網羅多首樂迷必聽歌，包括《I'm Yours》、《Lucky》、《I Won’t Give Up》等經典作品，以及近年持續釋出的新作。主辦單位透露，是次演出將以全座位制形式進行，務求讓觀眾在舒適環境中，全晚專心投入「暖男」的音樂世界，靜聽細膩歌詞之餘，又可以在高潮位放膽大合唱—延續 2019年那場香港演出時，「全場一心一拍」的震撼場面。