陳敏兒離世｜TVB明晚重播《獵鷹》悼念  跟劉德華44年摯友緣  最後合照互望極感人

資深藝人、前TVB八十年代當家花旦陳敏兒於6月12日因病離世，消息傳出後震驚演藝圈，大批網民及影迷深表惋惜。為與觀眾一同懷念這位一代花旦，無綫電視（TVB）宣佈將於明晚（17日）起，深夜11時55分的時段重播由陳敏兒與劉德華主演的1982年經典劇集《獵鷹》。這部被譽為無法超越的集體回憶之作，除了奠定陳敏兒當家花旦的地位，更見證了她與天王劉德華一段長達44年的深厚情誼。

陳敏兒劉德華擔正《獵鷹》經典

《獵鷹》是陳敏兒與劉德華首度擔正做男、女主角的劇集，同劇演員陣容強大，包括葉德嫻、劉兆銘、劉江、曾慶瑜，以及飾演陳敏兒弟弟的梁朝偉。劇中陳敏兒與劉德華飾演一對青梅竹馬的警校情侶——江大偉及王嘉琦。由前半段在警察學堂中的甜蜜互動，到後來江大偉奉命擔任臥底自甘墮落，令不知情的嘉琦大受打擊，兩人展開了一場極為虐心的情感對峙，雙方的精彩演繹至今仍留在觀眾心中。

相關閱讀：陳敏兒離世｜二仔廖文信首發聲：我同屋企人一切安好 廖啟智陳敏兒5年內相繼離世惹網民心痛

陳敏兒劉德華演唱會遙望互動

兩人在《獵鷹》結緣後，一直保持著難能可貴的情誼。就在去年劉德華的香港演唱會尾場，陳敏兒亦是座上客。她曾在社交平台上分享當晚的感人瞬間，透露兩人在會場內雖然相隔一段距離，但憑藉眼神接觸，瞬間喚起了無數青春回憶。

陳敏兒被劉德華感動落淚

陳敏兒當時發文寫道：「台上台下的遙望，那麼遠，這麼近，心靈連接上了，那份共振共鳴大家都感受到了，所以感動。」她更透露，劉德華在台上發現了她後，便一直看著她唱了接近1分鐘，最後更加上一句「I love you」。這份超越言語的深情交流，讓陳敏兒大為觸動，直言：「我的眼睛和內心都不禁變得熱熱的……」

相關閱讀：陳敏兒離世丨李泳豪發黑白照悲痛悼念 錯過探班成永訣 陳敏兒生前讚豪仔：好戲到不得了

陳敏兒憶劉德華活力十足

回憶起當年拍攝《獵鷹》的日子，陳敏兒指雖然在黃竹坑警察學校烈日當空下拍攝非常辛苦，但因為這位「百厭」師弟而充滿歡樂。陳敏兒是無綫藝訓班第八期學員，比第十期的劉德華早出道，她曾大爆華仔當年私下極度活潑的一面：「他總是有無窮的精力，明明是沒有他的鏡頭，可以休息一下；他卻走去跟汽車賽跑……他是我見過最好玩的男藝員。」

陳敏兒憶劉德華好百厭

陳敏兒更笑指當年的華仔充滿童心，會變魔術逗她開心，更向她表演「瞬間變單眼皮」的絕技，甚至教她拿化妝間的噴髮膠來玩噴火。不過，最令敏兒姐佩服的是華仔的專業：「一直玩得那麼瘋；可是一開拍時，要流淚就馬上流淚，當時實在有被這個師弟嚇到。」

陳敏兒劉德華藏真摯「兄弟情」

這段橫跨逾四十載的情誼，陳敏兒曾形容為一份真摯的「兄弟情」。她曾在翻看劇照時感歎：「發現我倆眉宇之間流露的盡是一份兄弟情……是的，兄弟，我知你懂我，謝謝你，愛你！」如今敏兒姐雖然已經告別塵世，但她與華仔在螢幕上留下的經典身影，以及這份溫暖的友誼，將透過重播的《獵鷹》再次與觀眾重溫，永遠留在大家心中。