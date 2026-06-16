Edan一個月內再出新歌《壞人一個》 自導自演譜寫「放手」系孤獨情歌MV

MIRROR成員呂爵安（Edan）昨日推出2026年第三首個人派台單曲《壞人一個》。新歌打破傳統失戀情歌的悲切套路，由Jaime Cheung（張天穎）一手包辦曲詞、Edward Chan 及 Anson Chan 聯手監製傾力打造。Edan更再度親自執導MV，以孤獨畫面詮釋愛情中「有一種愛叫做放手」的無奈與釋懷。

張天穎一手包辦曲詞

談及新歌的誕生，Edan 直言這是一段非常特別的緣分：「呢首Demo 係我嘅 Pocket List裏都有段時間，之前一直未有合適機會推出。直到今次出歌，直覺告訴我『係要出呢首』。我都係揀咗之後，先知原來係 Jaime 寫的。」《壞人一個》的 Demo 原本是一首普通話歌曲，歌詞好入腦也蘊含「壞人」概念，讓 Edan 忽發奇想，邀請 Jaime 親自操刀撰寫歌詞，「都有啲抱歉，嗰時想寫廣東版，係想睇變咗廣東話可唔可行，因為好多時 demo 好聽，但變廣東話就會覺得有啲怪或差了少少。但 Jaime 好快就交廣東話版本，歌詞極度適合，冇將件事變質。」Edan 最後直接採用，最終只作了極少量的修改，亦十分之喜歡這個作品。

Edan聽Demo浮現大量孤獨感

雖然新歌圍繞愛情主題，卻有別於市面上常見的情情塔塔、失戀，反而是從一個比較新鮮、少見的角度切入，Edan說：「講兩個深深相愛，但因各種因素、現實，不得不分開，好似有時聽到最深嘅愛係放手，如果你愛一個人，就算唔屬於自己，都希望佢幸福快樂。」所以今次這首歌，正是由這種「放手」的拉扯中演變出「壞人」的定義。如果明知無法給予幸福，卻依然用愛去綁住對方、不肯放手，那才是真正的壞人。Edan 說：「所以選擇做放手嘅『壞人』，藏着係最溫柔嘅愛。」Edan透露聽Demo時，腦海中便浮現出大量充滿孤獨與寂寞感的畫面，促使他決定再度親自執導MV，劇本完全由自己的視角出發，描述一名男主角在分手後，獨自一人過着看似平常的日常生活。然而他獨自重溫的每一件事，其實原本都是和另一半攜手完成的，Edan說：「男主角最後選擇『不打擾』，因為佢深知，如果自己繼續去打攪對方生活，其實只係一種自私嘅佔有。MV用呢種寂寞嘅日常劇本，去呈現這份克制嘅愛。」

Edan笑言酬勞好貴

隨着5月中推出、與老死蔡俊彥（Ryan）合唱的《1206》後，Edan在短短30日內再度推出《壞人一個》，讓不少樂迷好奇他今年是否將主力專注於音樂發展，他解釋《1206》的誕生完全是一個計畫之外的驚喜，而今年之所以接連出歌，是因為在上半年「遲到」了：「今年第一首派台歌拖到4月先出，進度實在太慢，所以而家要努力追 Schedule。」並承諾今年依然會非常專注在音樂上，腦海中亦有很多不同的音樂想法想呈現給大家，接下來會繼續入錄音室錄歌。被問及是否想向幕後導演方向發展，Edan笑稱自己都是剛察覺：「其實冇特登計畫每首都要自己拍，純粹機緣巧合。一來自己真係對首歌很有畫面同想法，二來好多優秀嘅導演都需要提早排期，時間上未必能完全配合。後面嘅歌我都未必會繼續自己拍，一切睇時間做人。」他強調目前並沒有將「成為導演」設定為特定目標，只是將自己內心深處的畫面和情感百分之百呈現給觀眾。至於有否想過幫MIRROR其他隊友執導MV？Edan幽默回應：「咁就要睇有冇人邀請我，不過我嘅酬勞好貴！」