王鄭浚仁獲委任器官捐贈宣傳大使 分享失聲經歷：如獲第二次生命

香港移植運動協會（HKTSA）於第18屆周年大會暨聯歡晚宴上，正式委任歌手王鄭浚仁（Rax）擔任「器官捐贈宣傳大使」，冀藉其音樂影響力及積極的公眾形象，提升社會大眾對器官捐贈的認識與關注，鼓勵更多市民登記器官捐贈。委任典禮上，王鄭浚仁由協會榮譽會長周嘉歡醫生及主席黃炎華先生頒授委任狀，並分享其人生經歷，他自言曾患上「下顎關節紊亂與硬化綜合症」，病情嚴重時一度無法正常說話及唱歌，人生及事業均面臨重大挑戰，憑藉堅毅意誌及對音樂的熱愛，他最終克服困難，重新踏上音樂之路。

王鄭浚仁望透過音樂跨越語言界限

談到當晚與一眾器官移植康復者交流的感受時，王鄭浚仁深受感動：「今天見到台下許多器官移植後康復的朋友，因為捐贈者無私的大愛，以及醫護團隊全力以赴的救治，得以重獲新生。我雖然沒有接受過器官移植，但我深深明白重新擁抱生命、重拾夢想的珍貴。」又坦言運動與音樂同樣蘊含強大的生命力量，能鼓舞人心、激發希望。未來他將與香港移植運動協會攜手創作及演繹以大愛為主題的宣傳歌曲，希望透過音樂跨越語言界限，將捐贈者無私奉獻的精神，以及受贈者對生命的感恩之情傳遞至社會各界，進一步推廣器官捐贈的重要訊息。

王鄭浚仁呼籲以實際行動支持器官捐贈

王鄭浚仁亦呼籲市民主動了解器官捐贈的意義，與家人坦誠溝通相關意願，並以實際行動支持器官捐贈，讓生命得以延續，為更多有需要的病患者帶來希望。周嘉歡醫生表示：「王鄭浚仁先生以自身經歷展現生命的韌性、勇氣與希望，與本會『活出第二次生命』及『傳遞生命希望』的理念高度契合。我們深信他的加入，將有助透過音樂感染更多市民，進一步推動香港器官捐贈文化的發展。」黃炎華亦表示：「『運動健體，大愛澤心』是本會一直倡導的重要理念。器官移植康復者透過運動展現重生後的生命力，而器官捐贈則體現無私奉獻、延續生命的大愛精神。王鄭浚仁先生的參與，將有助擴大社會影響力，讓生命教育及器官捐贈得到更廣泛的訊息傳播。」