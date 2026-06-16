港姐2026丨12位佳麗改造後眼前一亮 李澤欣袁絲珩最需要繼續減肥 鄧匡閔以大波浪髮搶鏡

《2026香港小姐競選》今日（16日）12位入圍佳麗登場！大會安排一眾入圍佳麗到金鐘一所髮廊進行髮型改造，分別是大熱的李澤欣與吳倬希，以及袁絲珩、李澄晴、盧蔚晴、譚雅文、湯家琳、顏懿菲、楊媛媛、鄧匡閔、周芳姿和魏欣。今次入圍佳麗同樣身材較纖瘦，大多已掌握流利廣東話，之前被影到有紋身、身形有待改善，或有「後天加工」疑慮的參賽者，都未有入選。

李澤欣不擔心變「大媽」

李澤欣頭戴Cap帽第一位抵達，問到可擔心變髮？她笑言已開會討論過，不擔心變「大媽」，又表示順利入圍很開心，仍在適應選美生活。今年海外佳麗有一對姊妹花參選，不過只剩由悉尼返港參選的妹妹盧蔚晴順利入選，家姐盧蔚琳未見身影，妹妹盧蔚晴被問家姐是否落選？她未有回答，僅禮貌微笑。姍姍來遲的魏欣成為第12位入選佳麗，帶著輕便行李到場的她，透露公司安排她在這個時間到場，剛從英國搭飛機回港，問是否收到通知後急趕返港？她笑笑口表示不透露，對於髮型改造她並不擔心，不怕要剪短，相信會有適合自己的造型。

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李澤欣身高163公分身型較輸蝕

12位佳麗完成髮型改造後露面，大部分佳麗改變不大，鄧匡閔變髮後有眼前一亮感覺。盧蔚晴、李澄晴與譚雅文對新髮型感滿意，認為都是適合自己的髮型。談到家姐盧蔚琳沒入選，盧蔚晴指每日與家姐視訊，很支持她繼續參選，「有支持我，幫我加油。（覺得自己入選原因？）因為幸運，但家姐同樣表現得好好。」李澄晴對入選感到激動和幸運，表示會繼續提升自己，笑言面試直播的過程都忘記了。而譚雅文表示沒想過會入選，自覺幸運。談到將到湖南拍泳裝，盧蔚晴覺得大家都好fit，李澄晴和譚雅文都表示會做好防曬準備。而袁絲珩、李澤欣及吳倬欣改變同樣不大，袁絲珩透露頭髮有染色，笑言最需要的準備是繼續減肥。李澤欣在二人間顯得較嬌小，她透露身高163公分，要繼續減肥，因面試直播後發現上鏡肥5公斤，加上自己經常穿較矮的高跟鞋，顯得身型較輸蝕。而面試時首次著比堅尼，所以在面試時特別緊張。

吳倬希不介意叫她「女版吳卓羲」

吳倬希從紐約回港參賽，直播面試試樂易玲問時否識唱吳卓羲的《別怪她》，她笑言識，因在海外沒有被指撞名，但回港參選也不介意大家叫她「女版吳卓羲」。問到如何做準備？她表示會保持良好心情和狀態。周芳姿、鄧匡閔與楊媛媛齊完成變髮，鄧匡閔以大波浪髮搶鏡，她對髮型感滿意。問到面試直播感受？她表示因未著過比堅尼，在面試很緊張，「好彩順利！（覺得自己著得好睇？）緊係好睇，要對自己有信心！」至於周芳姿廣東話麻麻，她表示都聽得明白，但會加把勁學廣東話追上。楊媛媛表示面試時第一次著比堅尼，有經驗後面對第二輪面試直播感覺不錯。她指自己26歲算是遲參選，今年家人提名她覺得是好時機。湯家琳、顏懿菲、魏欣齊齊完成改造，魏欣表示剪短不少，她透露因航班延誤，因此才會晚到場，問是否打輸數才面試後回英國？她笑言有信心的，只是有私人事處理才回英國，今日趕回來有少少時差和累，但不怕影響狀態。湯家琳指比較方型臉，喜歡新造型可修飾臉型。