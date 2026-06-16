Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港姐2026丨正式入圍佳麗名單曝光 大熱李澤欣吳倬希變髮改造 紋身加工微整全部冇影

影視圈
更新時間：10:40 2026-06-16 HKT
發佈時間：10:40 2026-06-16 HKT

《2026香港小姐競選》今日（16日）12位入圍佳麗登場！大會安排一眾入圍佳麗到金鐘一所髮廊進行髮型改造，分別是大熱的李澤欣與吳倬希，以及袁絲珩、李澄晴、盧蔚晴、譚雅文、湯家琳、顏懿菲、楊媛媛、鄧匡閔、周芳姿和魏欣。今次入圍佳麗同樣身材較纖瘦，大多已掌握流利廣東話，之前被影到有紋身、身形有待改善，或有「後天加工」疑慮的參賽者，都未有入選。

李澤欣不擔心變「大媽」

李澤欣頭戴Cap帽第一位抵達，問到可擔心變髮？她笑言已開會討論過，不擔心變「大媽」，又表示順利入圍很開心，仍在適應選美生活。今年海外佳麗有一對姊妹花參選，不過只剩由悉尼返港參選的妹妹盧蔚晴順利入選，家姐盧蔚琳未見身影，妹妹盧蔚晴被問家姐是否落選？她未有回答，僅禮貌微笑。

相關閱讀：港姐2026丨次輪47位佳麗全直擊 百萬網紅溫思婷捏鼻驗證秒速快閃 悉尼法律學霸姊妹內鬥

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
19小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
足球世界
3小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
19小時前
吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好
吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好
影視圈
15小時前
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
影視圈
19小時前
菲律賓南部強震後驚現「海底露出」 海床推高兩米大片珊瑚礁曝曬枯死
菲律賓南部強震後驚現「海底露出」 海床推高兩米大片珊瑚礁曝曬枯死
即時國際
5小時前
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
01:02
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 10:10 HKT
八鄉帛事爭路｜村長憤慨怒斥崔老闆講大話：唔係人嚟，一啲感情都無
八鄉帛事爭路｜村長憤慨怒斥崔老闆講大話：唔係人嚟，一啲感情都無
突發
15小時前