港姐2026丨正式入圍佳麗名單曝光 大熱李澤欣吳倬希變髮改造 紋身加工微整全部冇影

《2026香港小姐競選》今日（16日）12位入圍佳麗登場！大會安排一眾入圍佳麗到金鐘一所髮廊進行髮型改造，分別是大熱的李澤欣與吳倬希，以及袁絲珩、李澄晴、盧蔚晴、譚雅文、湯家琳、顏懿菲、楊媛媛、鄧匡閔、周芳姿和魏欣。今次入圍佳麗同樣身材較纖瘦，大多已掌握流利廣東話，之前被影到有紋身、身形有待改善，或有「後天加工」疑慮的參賽者，都未有入選。

李澤欣不擔心變「大媽」

李澤欣頭戴Cap帽第一位抵達，問到可擔心變髮？她笑言已開會討論過，不擔心變「大媽」，又表示順利入圍很開心，仍在適應選美生活。今年海外佳麗有一對姊妹花參選，不過只剩由悉尼返港參選的妹妹盧蔚晴順利入選，家姐盧蔚琳未見身影，妹妹盧蔚晴被問家姐是否落選？她未有回答，僅禮貌微笑。

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