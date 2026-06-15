蕭秉治首個香港個唱圓滿落幕：苦練粵語驚喜翻唱《黑玻璃》預告月底來港與姜濤合作

華語樂壇公認的「金曲製造機」的實力唱作人蕭秉治，前晚（13日）在東蒲胡李名靜體育館舉行他首次以個人身份在香港的演唱會《活著Alive》巡迴演唱會香港站。為回饋久候的香港fans，他不僅將歷年經典一次唱足，更苦練粵語，獻唱熱門單曲《黑玻璃》。

蕭秉治強勁開場全場沸騰

演唱會以《戰神》、《Get Out》、《Super Hero》三首節奏強勁的作品揭開序幕，全場樂迷隨即全程站立跟唱，氣氛瞬間沸騰。唱畢後，蕭秉治難掩感動，向台下分享：「大家好，這是第一次香港演唱會嗎？不是，只是很久啦，對不對？很久了！個人什麼？個人第一次？對，之前有MP，跟GX，然後這是第一次（香港）個人演唱會。大家都好厲害，每一首都一起唱。希望今晚大家都不是《外人》。」

蕭秉治驚喜粵語獻唱《黑玻璃》

分享過後，蕭秉治唱出兩首抒情歌後為觀眾送驚喜：「剛才說有驚喜送大家，我特別挑了一首，我不停聽、不停自己拼音，聽說是香港很受歡迎的《黑玻璃》。」蕭秉治以粵語唱出《黑玻璃》後，全場觀眾報以熱烈歡呼，大叫「好犀利」。他略帶靦腆地說：「下次有機會再嚟香港，我會再練好啲。」之後更調皮地讓大家看提詞機內拼音，尷尬笑說：「基本是沒邏輯的拼音，只有我看懂！好了好了，不要看了，都是聽我啲歌啦。」場面惹笑。

蕭秉治嘉賓蕭景鴻合唱《分合》

嘉賓環節同樣驚喜十足。蕭秉治邀請到天團Energy成員蕭景鴻（阿弟）擔任嘉賓，兩人合唱的《分合》，正是蕭秉治當年為Energy量身訂做譜寫的歌曲；蕭秉治又特別感謝阿弟，說：「阿弟哥最近都忙著準備個人專輯，還是專程飛來香港做我嘉賓。」他更即場幫阿弟哥打廣告，說他將7月在台北、9月在高雄舉行《以我為名》專輯同名演唱會，隨後讓阿弟唱出全新單曲《以我為名》。

蕭秉治感謝貴人五月天

蕭秉治隨後又感謝貴人五月天，感激他們一直以來的支持與提攜，並再次感性多謝每一位買飛入場的朋友。直言最初有擔心反應，但看見全場坐滿人，好多謝大家支持，說：「真的好感謝大家，工作辛苦都願意花錢支持我，好開心、好感動。」他更透露6月28日將會再來香港，出席一個音樂頒獎禮，屆時會與MIRROR成員姜濤合作，呼籲歌迷密切留意。他誠懇地說：「希望大家喜歡今晚，不會覺得浪費了金錢同時間。」

蕭秉治以《520》溫馨作結

演唱會尾聲，蕭秉治再一次多謝香港歌迷，說很喜歡香港，特別是香港美食和燒鵝，繼而將《在有你的星球》送給歌迷：「希望和大家活在同一個星球，這樣感覺便會幸福。」演唱會最後一首歌，蕭秉治以甜蜜定情曲《520》表達對歌迷的心聲，他更落台與歌迷逐一合照、派出手指心，場面溫馨。唱畢後，全場香港歌迷自發大合唱《520》送別，為這個首個香港個人演唱會畫上圓滿句號，而《活著Alive》世巡下一站演唱會將於6月20日移師西安舉行、7月4日吉隆坡、8月1日新加坡以及最終站12月12日上海。

