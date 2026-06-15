GND望打破偶像距離感 為爭新人獎地獄式練兵｜專訪

近年香港女團再次熾熱起來，由4位懷着夢想的女孩組成的GND（Girl Next Door），以她們的熱情、堅持，詮釋屬於Z世代的青春態度，為樂迷帶來既可愛青春又熱血的感覺。 攝文︰鍾舜英、攝影︰羅安強、髮型︰@ebella__wills、場地提供 : @immerse_hk

Irene中三迷上「少女時代」

GND 4位成員Irene、Kathy、Vicky、Yuna夢想的起點，Irene自幼習舞，中三迷上「少女時代」後追逐舞台，站在舞台上被眾人目光聚焦的感覺令她著迷，這份對舞台的渴望，讓她奮鬥至今；Kathy坦言「女團是我的夢想」，簡單一句道出堅持的重要；Vicky因為家教嚴，只能私下同朋友自學，如今機會來臨決心抓緊；Yuna從小嚮往偶像的光芒，希望帶給觀眾歡樂。

Irene自幼習舞，中三迷上「少女時代」。

左起︰Irene、Vicky、Kathy、Yuna組成GND（Girl Next Door），代表「鄰家女孩」。

Kathy同隊友共同進退

在香港組女團絕非易事，問及GND如何突圍時，眾人各有想法。Irene的想法最直接：「人生只得一次，對得住自己便可以。」Kathy相信困難是必然的，團隊可以一齊解決，共同進退；Vicky認為要趁青春嘗試，即使收入不多也要不減熱愛；Yuna樂見香港有更多男女團出現，「有更多人討論對我們是好事！」

Kathy稱GND選擇出道就一定要有信心。

《掟出去!》MV由Hotcha的Regen操刀為GND拍攝。

Vicky以Jennie＠BLACKPINK為榜樣

隊名GND（Girl Next Door）代表「鄰家女孩」，她們希望打破偶像距離感，以真實一面令粉絲感受到親切。新歌《掟出去!》融入日系風格、遊戲元素，傳遞可愛氛圍、熱血的精神，現實世界就像打機一樣充滿挑戰。GND每位成員心中都有自己的偶像，這些偶像的特質也反映着她們對未來的期許。Irene欣賞Ariana Grande、陳蕾，能以澎湃的聲音演繹歌曲，展現真摯情感。Kathy以COLLAR成員Day（許軼）為目標；Vicky則以BLACKPINK的Jennie為榜樣，「她是一個全身全心投入在舞台上的人，她可以用超出100%去呈現歌曲的魅力，希望我也可以做到！」而開啟Yuna踏上偶像之路的是TWICE的Momo，她崇拜台下親切Momo的台上魅力。

Vicky認為趁青春要多嘗試。

GND早前舉行發佈會，獲不少歌迷支持。

Yuna每天檢視表現

GND今年正式出道，有無信心爭取樂壇新人獎？Kathy堅定表示：「選擇出道當然一定要有信心！無論結果如何，我們的信心都要存在！」為了爭取獎項，Yuna透露非常努力練歌、跳舞，每日自行錄音然後重聽，檢視自己的表現；跳舞方面亦然，眾人每日看10次跳舞片段，從中觀察哪裡動作做到不夠好，借這種自覺性與練習尋求進步，突圍而出。

Yuna崇拜Momo台上魅力。