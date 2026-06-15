陳粒首登紅館開「一粒」十週年巡唱火速加場 與王菲齊名「50億俱樂部」170首金曲累積50億播放

被樂評人譽為「民謠界爆曲製造機」的內地唱作女神陳粒，將於2026年8月8日首次登上紅磡香港體育館，舉行 「一粒」十週年巡迴演唱會香港站。出道十年，陳粒交出九張專輯、超過170首作品，曲詞幾乎全部一手包辦，《奇妙能力歌》、《易燃易爆炸》、《小半》、《走馬》、《虛擬》等每一首都係無數年輕人的青春背景音樂。

陳粒躋身「50億俱樂部」

在內地音樂平台，陳粒歌曲總播放量突破50億次，與王菲、孫燕姿、莫文蔚、楊千嬅等天后級歌手齊名，是少數打入「50億俱樂部」的女歌手之一。去年五月天上海演唱會，更邀請陳粒擔任嘉賓，與阿信合唱《小半》，全場沸騰，實力備受肯定。

陳粒「一粒」旋風襲港

陳粒「一粒」十週年巡迴演唱會自2025年7月從北京啟程，至今已走過上海、杭州、南京、西安、濟南、重慶、廈門、深圳、蘇州、武漢等11座城市，累積舉辦16場演出，場場爆滿，呢股「一粒」旋風終於殺到嚟香港——香港站頭場於6月10日早上開售，火速售罄，主辦單位即日宣布加開8月9日一場！

陳粒四十首金曲貫穿成長軌跡

今次巡演取名 「一粒」，來自陳粒嘅巧思，既是回溯十年前嗰個「獨立音樂一粒塵埃」，亦是展現經過十年淬鍊自成一體的詩意星球。一粒，是起點，也是無限；既渺小，又藏著萬物生長的可能。全場演出超過四十首歌，將陳粒一首首代表作串聯起，從鋒芒初現、肆意飛揚，到從容通透的成長軌跡。而舞台美學上，山水雲霧化為流動詩意，以自然意象為核心，運用層層疊疊雲霧網結構，將山、水、雲、霧幻化成流動詩意場域。虛實之間，重新定義現場音樂想像邊界。

陳粒香港站售票詳情

陳粒「一粒」十週年巡迴演唱會 2026 香港站

日期及時間：

2026年8月8日｜晚上8時15分 • 售罄

2026年8月9日｜晚上7時15分 • 加場

地點：紅磡香港體育館

票價：$988/$688/$488

加場售票時間：

6月23日 13:00 紛玩島、大麥優先購

6月24日 早上10:00 Urbtix城市售票網 發售

