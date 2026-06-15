碧咸細女Harper上門探阿哥「摸門釘」惹造騷疑雲 Brooklyn揭內情︰一早安排影相

碧咸家族內鬨持續發酵！最新一輪風波牽扯到小女兒Harper Seven身上。上周五碧咸在荷里活星光大道獲星典禮之後，Harper被拍到獨自前往大哥Brooklyn的豪宅探訪，卻「摸門釘」，Brooklyn之後直言有關舉動是家人合謀設計的一場騷。

細女Harper演技超卓？

上周五，碧咸（David Beckham）在荷里活星光大道獲星，太太Victoria、兒子Romeo、Cruz及細女Harper現身撐場，Brooklyn繼續無影。儀式後，Harper身穿出席典禮的粉紅色晚裝，於下午兩時許乘車獨自抵達大哥Brooklyn於比華利山的豪宅，卻發現大門緊閉，無人應門，神情落寞地離開，整個過程不過數十秒。事後證實，Brooklyn與太太妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）當時人在紐約，Brooklyn在網上限時動態上傳了自己在紐約跑步的片段，證明他根本不在洛杉磯。

大仔Brooklyn指控精心設局

然而，Brooklyn一方對此事有截然不同的睇法。其發言人向傳媒表示：「攝影師早已在場守候，鏡頭亦一早對準Harper手上的信件，一切說明這是為鏡頭精心安排的表演。」言下之意，Brooklyn認為父母刻意利用Harper製造和解假象，再藉媒體向公眾施壓，是一場預謀的公關操作。

次子Romeo、三子Cruz配合做騷

Brooklyn早於今年1月發表800字聲明，指控父母「不斷試圖破壞他與妻子妮歌娜的關係」，並強調「我不想與家人和解，我是在為自己第一次站出來」，明確拒絕和好。面對家族風波，二哥Romeo則以實際行動支持細妹Harper，分享寫有「最喜歡的人是Harper」的相片，三哥Cruz則與女友Jackie Apostel帶Harper在洛杉磯遊玩，盡做哥哥的責任。