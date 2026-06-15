THE SEASON丨木村光希驚喜翻拍《悠長假期》 由呂爵安演出一定會看 近距離欣賞盧瀚霆歌舞感覺更立體

Viu原創劇《THE SEASON》今日在圓方舉行首映禮，劇中演員林嘉欣、木村光希、吳嘉龍、香𦚯宅及邱彥筒(Marf)等出席。光希坦言鍾意香港，讚香港美麗是有好多熱情和愛的地方。

林嘉欣讚木村光希乖女

林嘉欣與光希首次合作，劇中飾演兩母女，光希以流利英語受訪，談到與嘉欣相處全無隔膜因此很快建立到母女關係，嘉欣大讚光希很乖，準時又做足功課，善良有禮，笑言自己基因良好有漂亮女兒。

木村光希首次參演港劇讚嘉欣是好老師

光希首次參演港劇，覺得劇集相比電影有更多時間去深層揣摩角色，加上劇中很多群體戲，大家感情很好，不覺得長時間要離家拍攝而覺辛苦，與劇組建立了友誼，她更大讚嘉欣是好老師，合作期間教導她很多。

木村光希每日與父母通話

談到與MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)及COLLAR成員邱彥筒（Marf）合作的感受，光希憶述二人在遊艇上演大型歌舞劇，她有機會近距離欣賞歌舞表演，感覺更立體。問到有否請教拍劇經驗豐富的爸爸木村拓哉，光希坦言每天都有跟父母聯絡細談拍攝感受，家人都為她開心。

林嘉欣指木村拓哉日劇是集體回憶

嘉欣也談到少時有看木村拓哉的日劇，是集體回憶，是90年代男神，這次有機會與光希合演劇集，覺得光希已是一位很獨立的藝人，不會被爸爸遮蓋，是有特質的演員，一雙大眼睛很天真，但看得出她很想學習，求進步，尤其二人合演母女，會想去照顧她。

林嘉欣戥呂爵安遭批評覺慘

當談到木村拓哉經典神劇《悠長假期》將翻拍港版，光希聽後大感驚喜，當提到爸爸的角色會由Anson Lo隊友呂爵安(Edan)飾演，光希即表示一定會看。對於Edan遭批評，嘉欣覺得很慘，重塑經典很難，應該重新介紹一個角色，否則對演員不公平。問到挑戰重演經典角色，光希坦言有太多，若有機會會盡能力做。

