劉浩龍8.1麥花臣開個場 告別一年半沉澱回歸：小怪獸海報找回童真的自己

49歲師兄劉浩龍即將於2026年8月1日(星期六)，在麥花臣場館舉行全新個人演唱會《UNITED IN HEARTS 劉浩龍2026演唱會》，這是師兄經歷近一年半時間沉澱後開啟的全新個唱，演唱會海報也在一群可愛趣緻小怪獸的圍繞下正式曝光！

劉浩龍沉澱後回歸

過去一年，師兄不但為新生代歌手的成長擔任領航者，更從演員舞台回歸歌手及學生身份，跟隨專業導師重新練習發聲技巧，學會如何卸下因「實力派」稱號帶來的無形壓力，重新擁抱歌唱為自身帶來的快樂。

劉浩龍童心主題

全新個唱以《UNITED IN HEARTS》為主題，象徵師兄將會展露自己最真實的一面，為一眾歌迷送上溫暖歡快的獨特體驗，凝聚彼此。早在海報曝光前，師兄個人以及工作室的社交平台就已經公開了多段七彩小怪獸的動畫影片，讓歌迷們萬分好奇！而在日前公開的演唱會主視覺中，一眾小怪獸的「身世」終於正式揭曉！原來每一隻都是由師兄老友和Fans的子女親筆繪畫，發揮屬於他們的純真創造力，描繪出童真視野中的「師兄」。

劉浩龍真摯感言

當天真爛漫的筆觸遇上師兄的真摯歌聲，不禁讓人想起歌唱觸動人心的瞬間！師兄表示：「即使長大成人，也要相信自己那一顆熱愛歌唱的心，其實每時每刻都在興奮躍動，在這個全新演唱會中，希望能和Fans一起找回童心未泯的自己！」

劉浩龍票務詳情

《UNITED IN HEARTS 劉浩龍2026演唱會》票價分別為HKD $1080/ 780 / 480，定於6月15日在CAST Ticketing公開發售。

