給阿嬤的情書丨楊千嬅微博之夜唱電影主題曲 特意向父親學習潮州話發音：似粗口笑到肚痛

楊千嬅近日出席微博之夜與電影《給阿嬤的情書》兩位主角同台，一口氣唱了兩首歌，電影主題曲《月下煮茶》，以及她出道以來第二首創作的歌曲《字跡》，兩首歌巧妙連結，令全場動容。隨後，她更專程走訪汕頭電影實景地，從樟林古港永定樓到張厝內老厝，展開一場沉浸式的尋根之旅。

楊千嬅相隔15年再唱《字跡》

千嬅透露：「我暫時只係寫過兩首歌，《字跡》就係其中一首。對上一次唱呢首歌，已經係15年前。」她坦言從未想過，這首歌有機會在這麼特別的舞台上重新演繹：「冇諗過今次有個機會，可以將首歌搬上咁大嘅舞台，感覺好奇妙。」

《給阿嬤的情書》喊濕半包紙巾

千嬅表示好夢幻，因今年5月，她為想了解家鄉上一輩的歷史情懷，已經入場觀看《給阿嬤的情書》，睇戲個陣已經喊濕左半包紙巾！真沒想到後來有緣份促成這次演出，我好希望可以將呢套戲介紹俾更多人睇到，希望香港可以多啲人會鍾意同去睇呢套戲，潮州人更加需要去睇。因為《給阿嬤的情書》唔單止是紀錄一個年代的故事，更重要是承傳了潮州人家庭觀念、精神價值與生存之道。」

楊千嬅請父親教潮州話發音通

為了唱好《月下煮茶》，千嬅特別請父親教她潮州話發音：「成首都係佢教我發音，陪我練囉。因為咁，反而令我哋兩父女多咗溝通，佢又講番一啲以前嘅事俾我知。睇完戲之後又一齊傾計分享以前嘅事，其實父母開心，我就會好開心，多咗一份溫暖。」她笑言：「潮州話有時搞笑似粗口，學記個陣我有時都笑到肚痛，好驚發錯音嘛。」

楊千嬅與年輕主角親切「家己人」

今次跟千嬅電影中兩位年輕主角合唱同台：「佢哋唔係專業演員出身，但電影入面已經演得好好，好有才華，冇諗過可以咁開心同佢地合作唱潮州歌，感覺好親切，作為潮州人一定要支持返潮州人，『家己人』咁。」

楊千嬅走訪僑批展覽館

於汕頭，千嬅有特意去參觀一下「僑批文化展覽館」，她深刻領悟到老一輩潮汕人「僑批是比生命還大的信」那種精神，親身走進爺嫲一代的生活場景：「細個唔明白，今次重回故鄉，見到僑批，先知男人外面飄洋過海行船，女人睇住頭家，我爺爺都係其中一員。」又回憶起嫲嫲：「細個由於爸媽經常要外出工作，為了方便被照顧，很多時會去了嫲嫲屋企。以前佢封利是，一定喺上面寫滿字。睇完真實歷史，先知當年潮州人就係靠「信」為與家人唯一聯繫。嫲嫲寫利是都係承傳以前傳統，希望我哋可以『平安健康，努力讀書』。」

楊千嬅烈女性格源自潮州

她又提到：「我都識沖功夫茶㗎。嫲嫲教潮州人講『雷氣』（義氣），女人捱得、不怕蝕底、堅持到底！我嘅烈女性格，原來就係由細到大潛移默化培養出嚟。好感謝、好感恩。我好驕傲我係潮州人。」