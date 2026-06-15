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吳文忻離世丨追思彌撒今舉行 陳劍陵攜兩女出席神傷哀傷 好友彭秀慧數度淚崩

影視圈
更新時間：18:30 2026-06-15 HKT
發佈時間：18:30 2026-06-15 HKT

前港姐季軍吳文忻（前藝名吳忻熹，Natalie）與乳癌搏鬥多年，於今年6月9日安詳離世，終年51歲。吳文忻的家屬日前透過吳文忻的社交平台公布喪禮安排，今日（15日）中午，吳文忻的IG再度更新，公布將於今晚舉行追思彌撒。

彭秀慧一早抵達悼念亡友

天主教香港教區副主教陳志明神父今日（15日）為吳文忻舉行追思彌撒，除陳劍陵及兩位女兒到場外，約有五十位公眾出席，包括吳文忻的生前好友彭秀慧。彭秀慧於彌撒開始一刻抵達，在讀經禱告期間多次悲傷落淚。

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吳文忻追思彌撒詳情公布

根據吳文忻IG限時動態的最新帖文，一場為她及其他近期離世者舉行的「追思彌撒」將於今晚舉行：「今晚陳志明神父會為文忻及其他最近亡者舉行【追思彌撒】，歡迎各界人士出席，為亡魂祈禱。」帖文中詳細列出了彌撒的資料：

吳文忻【追思彌撒】詳情 資訊
日期 2026年6月15日（星期一）
時間 晚上6時
主禮 陳志明神父
地點 堅道聖母無原罪主教座堂（香港中環堅道16號）

吳文忻曾辦「生前追思會」

吳文忻的家屬日前已公布吳文忻的告別儀式，因遵照家人意願，正式的告別儀式屆時僅限至親及受邀親友出席，不對外開放。至於未受邀的親友及公眾人士，可於6月24日出席吳文忻的「守靈彌撒」作最後告別。鑑於教堂空間有限，家屬懇辭一切花籃及花牌。而今晚將在同一地點，為吳文忻進行「追思彌撒」。

吳文忻於1998年參選香港小姐奪得季軍後入行，近年淡出幕前。吳文忻在確診乳癌後，並未意志消沉，反而更積極面對人生，甚至舉辦「生前追思會」，希望打破禁忌，以笑容面對生死，其不屈不撓的抗癌歷程，為許多病友帶來了鼓勵與力量。

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