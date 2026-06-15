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「御用惡霸」麥子雲搞創科吸金力驚人 開餐廳因「要使吓錢」 邵氏好友攜女星妻撐場曝光近況

影視圈
更新時間：14:15 2026-06-15 HKT
發佈時間：14:15 2026-06-15 HKT

前TVB「御用道友」、「御用惡霸」麥子雲早年轉型成為實業家後，最近又有新搞作，同為第四期邵氏訓練班出身的好友顧冠忠，攜前亞視藝老婆陳靖允，到訪麥子雲開設的港泰式餐廳，曝光麥子雲進軍飲食界。

陳靖允展現「幸福肥」

日前麥子雲的多年老友顧冠忠及其妻陳靖允去試菜，並拍片放到社交網，近年甚至作幕前演出的陳靖允，穿上一襲飄逸的湖水綠色長裙，保留一頭清爽短髮，雖然身形圓潤，但保養得宜，展現幸福一面。

麥子雲暴瘦惹網民憂心

而影片中，麥子雲的身形越見較以往消瘦，幸而精神很好又中氣十足。當陳靖允好奇問麥子雲為何開餐廳時，麥子雲展現霸氣笑稱：「搵到錢要使吓！」麥子雲隨後解釋，現時已處於半退休狀態：「年紀大咗，最忙嘅時候已經過去。本來諗住開酒樓大擺宴席，最後索性做港泰式餐廳。」但網民見到麥子雲消瘦的身形，感嘆歲月催人，叮囑麥子雲要多加保重身體。

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麥子雲與顧冠忠識於微時，二人難得聚頭大談當年，麥子雲憶述：「嗰時我哋後生又靚仔。」二人又即興對唱當年在訓練班時期的自創「暗號歌」：「撞到後面面對面，好面善，原來係顧冠忠呀麥子雲。」麥子雲自爆當年唱這首歌時中間還會夾雜粗口，十分搞笑。

麥子雲育有四女

年屆7旬的麥子雲與太太育有四名女兒，近年大量減產的他，轉型搞創科事業，研發將武術結合動畫特技的創新舞台技術。依然熱愛演戲的麥子雲，曾演出三年前榮登香港電影史上首部破億票房的香港電影《毒舌大狀》，客串飾演提供假口供的保安員「陳球」，今年又在《夜王》客串黑幫老大、船家「喜哥」，角色讓人印象深刻。

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