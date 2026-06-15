「東張女神」王嘉慧考專業資格做法律女神？ 擁碩士學位履歷再升級 傢俬大王千金剛2千萬賣樓

31歲前港姐王嘉慧（Cathy）入行後加入節目《東張西望》，成為「東張女神」之一，而王嘉慧又因家底豐厚，以及擁有高學歷，建立學霸形象，最近王嘉慧又有新搞作，日前在社交網自揭溫書及考試的相片，原來正挑戰考取香港調解仲裁中心的「專業調解員資歷認證」，為自己繼續增值。

王嘉慧擁健身教練資格

王嘉慧中學時期就讀聖保羅男女中學，之後赴英留學，於倫敦大學學院（UCL）修讀心理學，更以一級榮譽及Dean's honours list（院長嘉許名單）的成績畢業。王嘉慧返港後繼續攻讀中文大學法律系碩士學位，未知今次考取專業調解員專業資格，是否有意向法律相關領域發展。而王嘉慧又考獲健身教練專業資格，頻頻為自己的履歷「升級」。

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王嘉慧家境富裕，據指其父為「內地傢俬大王」王亞明，旗下家具公司曾於美國上市，坐擁數百間加盟店。背景財力雄厚的王嘉慧，投資同樣大手筆，早於2020年便斥資1,985萬元買入九龍站擎天半島一個豪宅單位，早前就以約2,000萬元將單位易手，帳面微賺15萬元。

王嘉慧《魔音女團》落選

王嘉慧是2021年《香港小姐競選》參選佳麗，最終在五強止步，王嘉慧加入TVB後，除擔任《東張西望》的外景主持外，更參與《通靈之王》、《LAW霸女神》等多個綜藝節目。王嘉慧亦有向演員界發展，曾參演處境劇《愛．回家之開心速遞》、《新聞女王》及《刑偵12》等，早前王嘉慧參加選秀節目《魔音女團》面試，可惜最終未能晉級16強。

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