「視后」江美儀降格拍內地短劇 與新生代合作謙稱「初哥」 TVB新劇被逼演吳卓羲媽媽

54歲的江美儀入行30多年，並於2022年憑TVB劇集《下流上車族》成功贏得視后寶座，演技實力備受肯定。近年她不斷尋求突破，不僅繼續為TVB效力，更積極開拓全新演藝跑道，近日她分享自己到內地拍攝短劇的花絮，她貴為「影后」卻謙虛以「短劇初哥」自居，她更自豪表示完全未有受到拍攝《試真D》影響，現時在橫店開工外，還認識了年青靚仔男主角劉潤洺，與對方的狗狗玩得很開心，樂在其中。

江美儀謙稱短劇初哥

近日江美儀在社交平台上以「試真D跟頂流拍短劇是怎麼樣？」為題，分享了自己首次拍攝內地短劇《首輔嬌娘》的寶貴經驗，並上載了多張與劇組演員的開心合照。從相片中可見，江美儀換上一身精緻的古裝扮相，與劉潤銘、孟娜、江宇順等內地新生代人氣演員親密合影，整個劇組氣氛融洽。即使貴為視后，她仍以「初哥」自居，謙虛表示：「對於一個在短劇市場初哥來說，今次的經驗真的很好！還有機會認識到這班年輕人！謝謝你們的照顧，期待下次再見！」殺青時，劇組更貼心地送上鮮花，足見江美儀甚具親和力。

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江美儀與吳卓羲演母子好大挑戰

江美儀在內地短劇市場自得其樂，但在港卻面臨著另一種截然不同的「挑戰」。早前她接受周國豐的網上節目訪問時，大談接拍TVB新劇《璀璨之城》的感受，笑言最大的難關並非演技，而是要飾演只比自己小8歲的吳卓羲的媽媽。江美儀語帶無奈又幽默地抱怨：「係咪冇可能呀？但係我要做喎！其實佢細我幾年咋噃！」皆因兩人曾在經典劇集《名媛望族》中飾演過一對出軌的戀人，如今關係發生「大逆轉」從情人變母子，不僅讓她感到難以置信，也讓不少劇迷啼笑皆非，成為該劇的一大話題。

江美儀鬧劇荒下北上拍短劇吸金

其實江美儀投身短劇市場絕非單一例子，近年影視圈不時傳出「鬧劇荒」，加上觀眾利用碎片化時間追劇的習慣改變，節奏明快、反轉不斷的短劇，順理成章成為了不少藝人尋求突破的機會，先後有葉璇參演《少夫人來自東北》、關嘉敏擔正做女主角的《天啊！班主任竟然是武功高強的長公主》、丁子朗和郭珮文合作的《為何她們愛上我》，以及前《東張西望》女神阮嘉敏與「御用二世祖」吳兆麟等亦紛紛做主角，讓一班TVB藝人可以有新出路。

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港星紛紛進軍內地短劇市場？