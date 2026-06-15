賭王四房兒子何猷君老婆奚夢瑤朝聖EXO 排隊逼安檢被讚貼地親民 保鑣免費睇騷封絕世筍工

賭王何鴻燊四房兒子何猷君老婆奚夢瑤，在6月初才剛剛在法國，舉辦了一場備受矚目的「世紀婚禮」，之後她已急不及待飛返香港，皆因前晚（13日）是韓國天團EXO巡迴演唱會香港站的首場演出，而奚夢瑤在保鑣的陪同下到達現場睇騷，雖然她戴著口罩，打扮樸素低調，仍然被網民野生捕獲不停拍照。

奚夢瑤完成世紀婚禮趕返港追星

奚夢瑤當晚身穿一件簡約的白色針織上衣，搭配一條黑色百褶短裙，並穿上中筒襪與銀色運動鞋，長髮上戴上了藍色蝴蝶結髮夾，充滿青春氣息的「校服風」造型，更令人意外的是，這位剛經歷完世紀婚禮的豪門媳婦，此次睇騷的方式極其貼地。根據現場影片所見，她並非如外界想像般，走VIP通道、坐進豪華包廂，而是在保鑣的陪同下，手持實體門票，與萬千普通粉絲一樣，排隊通過安檢通道入場。

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網民羨慕奚夢瑤保鏢可免費睇騷

奚夢瑤在安檢過程中，全程低著頭，口罩遮面，十分低調，還與場館工作人員短暫交流，似乎在詢問入場細節，舉止與任何一位做了充足功課的粉絲無異，這一舉動獲網民大讚她生活貼地，而且不少網民還非常羨慕她的隨行保鑣，可以免費入場睇EXO演唱會，紛紛留言表示羨慕。

奚夢瑤早於9年前入坑EXO

事實上，奚夢瑤的粉絲身分早有跡可尋，在2017年仍在當超模的她，曾在微博上公開「入坑宣言」，並連發兩條動態表示自己「已深深中毒，誰都不要救我」、「自從入了坑，人生都亮了」，字裡行間滿是追星的喜悅，網民更發現她的IG，早已關注了EXO所有成員。近年隨著她嫁入豪門、升格人母，更在6月初剛完成了世紀婚禮，生活重心不斷轉移，網民以為她早已「脫坑」，然而今次從法國返港即去追星，證明她的熱情一直未有減退。

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